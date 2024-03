A jednak! Barcelona podjęła się "mission imposible", by zatrudnić trenerskiego geniusza

FC Barcelona poszukuje nowego trenera, który po zakończeniu sezonu mógłby zająć miejsce odchodzącego Xaviego. Kandydatów jest kilku, ale niektórzy szczególnie przykuwają uwagę klubu, który podejmuje kroki w celu sprowadzenia ich do stolicy Katalonii.

FC Barcelona nie rezygnuje z Mikela Artety. "Ma odpowiednie zdolności"

Od momentu ogłoszenia rezygnacji przez Xaviego spekulowało się o możliwości zatrudnienia Mikela Artety. - To fake news - tak 41-latek ucinał plotki na konferencji prasowej Arsenalu, co nie jest jednak równoznaczne z zamknięciem tematu. Przynajmniej na to wskazywałyby doniesienia mediów.

Według portalu relevo.com prezes Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco nadal bardzo chcą ściągnąć tego szkoleniowca. Widzą w nim odpowiedniego kandydata do zastąpienia Xaviego, na co ma wpływ to, że 41-latek jest wychowankiem Barcelony, a przez kilka lat pracował jako asystent Pepa Guardioli (w Manchesterze City). "Stawia na ofensywny futbol i operowanie piłką. Ma odpowiednie zdolności i odważnie stawia na młodych piłkarzy" - wyjaśniono. Dlatego też przedstawiciele Barcelony "przetestowali najbliższe otoczenie trenera i nawet do niego zadzwonili".

FC Barcelona nie będzie miała łatwo z Mikelem Artetą. Arsenal może postawić weto

Samo przekonanie Hiszpana może nie wystarczyć, albowiem jego kontrakt z Arsenalem obowiązuje do końca czerwca 2025 r. "Gdyby Arteta chciał opuścić londyński klub i przenieść się do Barcelony, musiałby usiąść do negocjacji z Arsenalem i dojść do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu" - czytamy. To nie będzie proste, w związku z czym Katalończycy rozpatrują również innych kandydatów: Hansiego Flicka, Thomasa Tuchela oraz Roberto De Zerbiego.

O tym, kto zostanie kolejnym trenerem FC Barcelony, przekonamy się zapewne bliżej końca sezonu. Na razie drużyna Xaviego nadal walczy o sukces w La Liga oraz Lidze Mistrzów. W piątek 8 marca zagra z Mallorcą, a cztery dni później zmierzy się z Napoli w LM.