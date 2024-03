Media: Gwiazdor odejdzie z FC Barcelony. Najczarniejszy scenariusz

Niewiele brakuje, aby określić obecny sezon w wykonaniu FC Barcelony jedną wielką porażką. Nie dość, że przegrała w finale Superpucharu z Realem Madryt (1:4) i sensacyjnie odpadła w ćwierćfinale Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao, to jej strata w ligowej tabeli do drużyny Carlo Ancelottiego wynosi już osiem punktów. Trzeba również zacząć myśleć o kolejnym sezonie, ponieważ zespół może mieć duży problem.

Jaka przyszłość czeka Joao Felixa? FC Barcelona chce znów go wypożyczyć

Tuż przed rozpoczęciem sezonu do drużyny Xaviego dołączyło dwóch Portugalczyków: Joao Felix oraz Joao Cancelo, którzy zostali wypożyczeni odpowiednio z Atletico Madryt oraz Manchesteru City. Bardzo szybko stali się kluczowymi zawodnikami i trudno byłoby sobie obecnie wyobrazić zespół bez nich. Ich umowy wygasają jednak z końcem sezonu, więc coraz mniej czasu pozostaje, aby ich sprowadzić na stałe.

Dziennikarz Gerard Romero poinformował, że agent obu zawodników Jorge Mendes przyleciał we wtorek do Barcelony, gdzie wspólnie z prezesem Joanem Laportą zjadł kolację. Tematem spotkania byli właśnie Portugalczycy, a Laporta dał do zrozumienia, że chciałby zakontraktować obu. "Mundo Deportivo" zaznacza jednak, że wszystko będzie zależało od oferty, biorąc pod uwagę 'delikatną' sytuację ekonomiczną klubu.

"Marca" podała, że Atletico będzie chciało za Felixa co najmniej 70-80 milionów euro. Władze FC Barcelony mają jednak pomysł, aby wypożyczyć go na kolejny sezon. "Drużynę stać na to, aby wypłacać mu wynagrodzenie, choć jest ono bardzo wysokie, ale dołączając do tego kwotę transferu, nie zepnie budżetu" - czytamy. Romero podkreśla, że jeśli nie uda się dojść do porozumienia, to władze klubu zrezygnują z zawodnika. Nie chcą oni wydawać dużych pieniędzy, zwłaszcza że po zakończeniu sezonu do Barcelony wróci Ansu Fati.

Hiszpanie zapowiadają porozumienie z Cancelo. Mendes rozmawiał również nt. następcy Xaviego

Hiszpański "Sport" rozpisał się również na temat sytuacji Cancelo. "Jego pobyt w klubie jest więcej, niż zadowalający. Przyszedł, aby chronić prawą stronę, ale jego wszechstronność sprawiła, że grał na kilku pozycjach. Pep Guardiola nie chce go w swoim składzie. FC Barcelona może zapłacić za niego 15-20 milionów, i nawet jeśli Manchester City będzie oczekiwał więcej, to zadaniem Jorge Mendesa będzie, aby kwotę obniżyć" - przekazano.

Spotkanie Mendesa z Laportą zostało rzekomo spuentowane rozmową o następcy Xaviego, który po zakończeniu sezonu żegna się z drużyną. Agent odpowiada za interesy choćby szkoleniowca FC Porto Sergio Conceicao oraz Jose Mourinho, więc niewykluczone, że zaproponował szefowi klubu jednego z nich.

Po 27. kolejkach La Liga FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 58 pkt, tracąc osiem punktów do liderującego Realu Madryt. Najbliższy mecz rozegra w piątek 8 marca, kiedy u siebie zmierzy się z Mallorcą.