Media: Barcelona jest gotowa na wstrząsający ruch. Nie tak to miało wyglądać

FC Barcelona wielkim kosztem okupiła zdobycie punktu w meczu z Athletikiem Bilbao (0:0). Już z pierwszej połowie z kontuzjami boisko opuścili Frenkie de Jong oraz Pedri. Szczególnie drugi z nich mocno to przeżywał, w trakcie transmisji pokazano, jak rozpłakał się na ławce rezerwowych.

FC Barcelona ma poważnym problem z Pedrim. Jest gotowa na wszystko

Dla 21-latka to ciąg dalszy koszmaru, który trwa od lata 2021 r. Wówczas po wymagającym sezonie w klubie wystąpił na mistrzostwach Europy oraz igrzyskach olimpijskich, a potem nie dostał czasu na odpoczynek i wrócił do gry w Barcelonie. Być może właśnie przez to nieustannie trapią go problemy zdrowotne i od początku sezonu 2021/22 stracił przez nie aż 71 spotkań (z czego dwa z powodu zakażenia koronawirusem). To 34 proc. wszystkich meczów, jakie w tym czasie rozegrali Katalończycy, co wyliczył portal relevo.com.

Liczne absencje pomocnika zmuszają władze klubu do poszukiwania rozwiązania. Według hiszpańskiego dziennika "AS" są one zaniepokojone stanem piłkarza będącego "kamieniem węgielnym projektu". Panuje przekonanie, że obecna sytuacja "nie może trwać wiecznie". Zatem, jeśli chodzi o Pedriego, w gabinetach klubowych "w tej chwili rozważane są wszystkie scenariusze i żaden nie jest wykluczony, nawet sprzedaż latem".

FC Barcelona starała się zapobiec urazom Pedriego. "Zmieszanie i niepokój"

"AS" przekonuje, że w Barcelonie zrobiono wiele, aby Pedri uniknął kolejnych kontuzji uda. "Ten nawrót, kolejny w sezonie, został przyjęty z absolutnym zmieszaniem i niepokojem. (...) Cała profilaktyka, godziny spędzone na siłowni, rygorystyczna dieta, pomoc psychologa, zarządzanie minutami i obciążeniami przez trenera, uporządkowane i zrównoważone życie poza boiskiem, jakość treningu... Wszystko na nic" - czytamy.

21-latek najprawdopodobniej będzie pauzował przez kilka tygodni. Ze względu na specyfikę jego sytuacji nikt w klubie nie chce wskazywać konkretnej daty powrotu. Przy tym nie bierze się pod uwagę wysyłania go na operację.

Zapewne gdyby nie urazy, Pedri rozegrałby w tym sezonie więcej niż 24 mecze w barwach FC Barcelony. Zgromadziłby również bardziej imponujący dorobek niż dwie bramki oraz cztery asysty.