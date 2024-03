Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Xavi może wylecieć już za tydzień. Jeden warunek

Nie ma stabilności w FC Barcelonie w tym sezonie. Po katastrofalnym styczniu wydawało się, że drużyna Xaviego Hernandeza zaczyna się podnosić, ale w miniony weekend nie wykorzystała okazji na odrobienie straty do Realu Madryt i Girony w tabeli La Liga. Barcelona zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Athletikiem, a na dodatek na miesiąc straciła Frenkiego de Jonga i Pedriego, którzy nabawili się w tym meczu kontuzji. Tym samym Barcelona niezmiennie traci osiem punktów do pierwszych w tabeli "Królewskich" oraz punkt do drugiej Girony.

FC Barcelonie w obecnym sezonie pozostaje już tylko gra w lidze hiszpańskiej i Lidze Mistrzów. O ile na krajowym podwórku jest zależna od wyników rywali, to w Europie ma wszystko we własnych nogach po zremisowanym 1:1 pierwszym meczu 1/8 finału LM przeciwko Napoli.

Rewanżowe spotkanie przed własną publicznością bez wątpienia naznaczy końcówkę sezonu i być może przyszłość niektórych zawodników. Barcelona przystąpi do tego meczu z mało imponującymi nazwiskami w pomocy - Ilkayem Guendoganem, Ferminem Lopezem, Sergim Roberto, Andreasem Christensenem i Oriolem Romeu. Ostatni z nich prawie nie liczy się dla Xaviego, a Roberto wraca po kontuzji.

Przyszłość Xaviego Hernandeza w Barcelonie zależy od meczu z Napoli

Javier Miguel z dziennika "AS" stwierdził, że Xavi Hernandez znajduje się aktualnie "w jednym z najbardziej krytycznych i delikatnych momentów w swojej karierze trenerskiej". Chociaż sam szkoleniowiec zapowiedział, że z końcem sezonu odejdzie z Barcelony, to niewykluczone, że stanie się to o wiele szybciej.

Zdaniem Miguela awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów jest kluczową kwestią dla FC Barcelony. Jeśli tak się nie stanie i klub odpadnie z Napoli, to mogą zdarzyć się nieprzewidziane konsekwencje. Jedną z nich może być natychmiastowe zwolnienie Xaviego Hernandeza z roli trenera Barcelony.

Chociaż byłoby to na pewno bolesne rozstanie z legendarnym piłkarzem i trenerem, który w zeszłym sezonie poprowadził drużynę po mistrzostwo Hiszpanii, to dałoby więcej czasu potencjalnemu nowemu szkoleniowcowi na poznanie się z drużyną. A wśród następców Xaviego wymienia się m.in. Hansiego Flicka i Roberto De Zerbiego z Brighton.

Zanim jednak dojdzie do meczu z Napoli, to w piątek 8 marca Barcelona zagra u siebie z Mallorcą. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.