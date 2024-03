Niespodziewany kandydat na trenera Barcelony. Lewandowski doskonale go zna!

Ostatnie miesiące w wykonaniu FC Barcelony były kompletnie nieudane. Nie dość, że przegrała finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), a ponadto odpadła już w ćwierćfinale rozgrywek Pucharu Króla, to kompromitujące porażki z Gironą (2:4) oraz Villarrealem (3:5) skomplikowały jej sytuację w rozgrywkach La Liga. Sfrustrowany fatalnymi wynikami Xavi postanowił zatem ogłosić, że po zakończeniu sezonu żegna się z zespołem. - Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - oznajmił.

Hiszpanie ogłaszają sensacyjnego kandydata. Nagelsmann może zastąpić Xaviego

Nie tak dawno informowaliśmy, że faworytami do zastąpienia go w FC Barcelonie jest dwójka: Hansi Flick oraz Roberto De Zerbi. Zwolennikiem jednego z nich jest sam Pep Guardiola, który miał nawet zadzwonić do Joana Laporty i "przeforsować nazwisko, które najbardziej nadaje się do przejęcia sterów w FC Barcelonie".

Niespodziewanie nowe informacje przekazał w niedzielę hiszpański "Sport". "FC Barcelona przesłucha Juliana Nagelsmanna, aby poznać jego przyszłość" - brzmi tytuł artykułu. Szkoleniowiec ma znajdować się na liście władz FC Barcelony, które poczekają, jaką decyzję podejmie po zakończeniu Euro 2024. Rzekomo nawiązano już z nim nawet kontakt, ponieważ wszystko wskazuje jednak na to, że niezależnie od wyników, będzie chciał wrócić do pracy w klubie.

FC Barcelona docenia dotychczasowe dokonania Nagelsmanna, zwłaszcza że ma on dopiero 36 lat. "Ma ogromne doświadczenie na ławce trenerskiej. Teraz dokonał prawdziwej rewolucji w niemieckiej kadrze, która zachęca do myślenia o krótkotrwałych sukcesach" - napisano. Ponadto zaznaczono, że może być dobrym wyborem ze względu na "trudny rok rynkowy". Jeśli klub nie sprzeda żadnego piłkarza, to nie może sobie pozwolić również na kupno, dlatego trzeba będzie wprowadzać do drużyny graczy z młodzieżówki.

Dziennikarze zdradzili, że kandydatami do przejęcia zespołu są również inni niemieccy trenerzy - Thomas Tuchel oraz Juergen Klopp. Szanse na zatrudnienie szkoleniowca Liverpoolu są jednak znikome, choć ostateczna decyzja ma zostać podjęta do końca marca. "Władze klubu nie chcą się spieszyć i badane są różne profile" - podsumowano.

Po niedzielnym remisie z Athletikiem Bilbao (0:0) FC Barcelona pozostaje na trzecim miejscu w tabeli La Liga z dorobkiem 58 pkt. Liderem jest Real Madryt (66 pkt), który wyprzedza Gironę (59 pkt). Najbliższe spotkanie ligowe piłkarze Xaviego rozegrają w piątek 8 marca, kiedy zagrają u siebie z Mallorcą.