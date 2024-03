Sensacyjny pomysł Barcelony. Zupełnie jak z Lewandowskim

Latem 2022 roku doszło do hitowego transferu na linii Monachium - Barcelona. Po ośmiu latach Robert Lewandowski zdecydował się na odejście z Bayernu i wybrał ofertę Barcelony, która zapłaciła za niego łącznie 50 mln euro. W swoim pierwszym sezonie Polak został królem strzelców ligi hiszpańskiej, a jego nowy zespół zdobył mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Wiele wskazuje na to, że obecny sezon zostanie zwieńczony przez Barcelonę brakiem trofeum. Mimo to Lewandowski wciąż liczy się walce o tytuł króla strzelców La Liga - teraz ma 12 goli i traci cztery do prowadzącego Jude'a Bellinghama.

Przez ostatnie tygodnie z transferem do Barcelony był łączony kolejny piłkarz Bayernu. Wówczas była mowa o Joshui Kimmichu, który nie dogaduje się z Thomasem Tuchelem, a chętnie w swoim zespole widział go Xavi. Teraz jeden z najbardziej uznanych niemieckich dzienników pisze, że podobny ruch do Lewandowskiego może wykonać inny piłkarz Bayernu.

Media: Barcelona może sprowadzić kolejnego napastnika Bayernu. Grał już z Lewandowskim

Niemiecki dziennik "Bild" informuje, że jeden z piłkarzy Bayernu może od nowego sezonu występować w barwach Barcelony. Mowa o Ericu-Maximie Choupo-Motingu, którego umowa z obecnym mistrzem Niemiec wygasa z końcem sezonu. To oznacza, że byłby dostępny na rynku bez kwoty odstępnego. FC Barcelona uważnie obserwuje sytuację Kameruńczyka. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, Choupo-Moting znów byłby w jednej szatni z Lewandowskim. Wcześniej napastnicy dzielili szatnię Bayernu w latach 2020-2022.

Choupo-Moting byłby też ponownie zmiennikiem Lewandowskiego, a dodatkowo rywalizowałby o miejsce w składzie z Vitorem Roque. "Bild" zaznacza, że Barcelona nie jest jedynym klubem, który interesuje się graczem Bayernu. Chętnie u siebie widziałyby go też zespoły z Arabii Saudyjskiej. "Transfer do tamtejszej ligi byłby zdecydowanie bardziej atrakcyjny finansowo, ale pod względem sportowym, w porównaniu do Bundesligi i Primera Division byłby to wyraźny spadek" - czytamy w artykule.

Choupo-Moting trafił do Bayernu Monachium w październiku 2020 roku bez kwoty odstępnego. W tym czasie zagrał 115 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 38 goli i zanotował 11 asyst. W całej klubowej karierze wygrał łącznie dziesięć trofeów. Przed transferem do Bayernu Choupo-Moting reprezentował barwy takich zespołów, jak Hamburger SV (2004-2011), FSV Mainz (2011-2014), Schalke 04 (2014-2017), Stoke City (2017-2018) czy Paris Saint-Germain (2018-2020).

Po bezbramkowym remisie z Athletikiem Barcelona pozostaje na trzecim miejscu w lidze hiszpańskiej z 58 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. Poza tym Barcelona pozostaje w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zremisowała 1:1 z Napoli w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rewanż w Katalonii odbędzie się we wtorek 12 marca o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.