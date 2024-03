Xavi zdecydował! Oto skład FC Barcelony na mecz z Athletikiem

Trwający sezon ligowy nie jest udany dla FC Barcelony. Katalończycy mogą jednak w niedzielę zmniejszyć stratę do prowadzącego Realu, który w sobotę stracił punkty z Valencią (2:2). Obecnie zespół Xaviego traci do liderów dziewięć punktów, a w przypadku wygranej nad Athleticiem zmniejszy stratę do sześciu oczek.

Xavi zdecydował ws. składu FC Barcelony. Robert Lewandowski z szansą na kolejne bramki

Spotkanie Barcelony w Bilbao rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00. Poznaliśmy już wyjściowy skład Katalończyków na to spotkanie. Xavi ponownie zdecydował się na wystawienie od początku Roberta Lewandowskiego, który ma za sobą dość dobre tygodnie. Dla Polaka to szansa na kolejne bramki w lidze i zmniejszenie strat w klasyfikacji strzelców.

Skład FC Barcelony: 1. Marc Andre ter Stegen - 2. Joao Cancelo, 4. Roland Araujo, 8. Pedri, 9. Robert Lewandowski, 11. Raphinha, 15. Andreas Christensen, 21. Frenkie de Jong, 22. Ilkay Guendogean, 23. Jules Kounde, 33. Cubarsi

Rezerwowi: 5. Inigo Martinez, 13. Inaki Pena, 14. Joao Felix, 16. Fermin Lopez, 18. Oriol Romeu, 19. Vitor Roque, 20. Sergio Roberto, 27. Lamine Yamal, Diego Kochen, Marc Guiu, Hector Fort

Początek spotkania Athletic Bilbao - FC Barcelona o 21:00. Transmisję przeprowadzi stacja Eleven Sports 1. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!