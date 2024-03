Co za słowa Xaviego o Lewandowskim. "Dlatego przyznano mu tytuł MVP"

Robert Lewandowski wreszcie w tym sezonie zaczął grać na miarę oczekiwań kibiców FC Barcelony. 35-letni napastnik w ostatnich pięciu spotkaniach zdobył pięć goli. Lewandowski awansował na szóste miejsce wśród najskuteczniejszych w La Lidze (12 goli). Do prowadzącego Anglika Jude Bellinghama traci cztery bramki.

Xavi chwali Roberta Lewandowskiego

W tym tygodniu ogłoszono, że Robert Lewandowski został wybrany najlepszym zawodnikiem miesiąca w lidze. "Lewy w gazie" - napisano na oficjalnym profilu ligi na Instagramie. Powrót do formy Lewandowskiego to też świetne wiadomości dla reprezentacji Polski, która w marcu zagra baraże do mistrzostw Europy. Spotkanie z Estonią już 21 marca o godz. 20:45, a ewentualny finał pięć dni później.

Teraz polskiego napastnika znów pochwalił Xavi.

- Zespół zrobił krok do przodu, podobnie jak Robert. Jest bardziej intensywny. Wprowadził wiele zmian dla zespołu i dlatego przyznano mu tytuł MVP - powiedział trener FC Barcelony.

Zmiennikiem Lewandowskiego jest młody brazylijski napastnik - Victor Roque.

- Victor Roque nie kłócił się zbytnio z braku ciągłości gry. Wracał po kontuzji, musiał się zaadaptować, wrzuć w nasz rytm gry i rywalizacji. Robert Lewandowski złapał wysoką formę, zazwyczaj gra na pozycji numer dziewięć, więc prawie nie był w stanie grać na swojej nominalnej pozycji. Jest młody i dobrze odnalazł się na skrzydłach, wykorzystywał przestrzeń i potrafił zrobić różnicę. To kwestia czasu, gdy będzie mógł dać nam wiele rzeczy. Właściwie już nam daje - dodał Xavi.

FC Barcelona po 26 kolejkach ma 57 punktów i jest na trzecim miejscu w La Lidze. Do prowadzącego Realu Madryt traci osiem punktów.

FC Barcelona w niedzielę zagra na wyjeździe z Athletic Bilbao. Początek o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.