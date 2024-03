Komunikat ws. Lewandowskiego. Barcelona oficjalnie ogłasza. "Panie i panowie"

Robert Lewandowski w trwającym sezonie La Liga zdobył 12 bramek w 24 występach. Cztery z nich zanotował w lutym i potwierdził, że po niezbyt udanej jesieni i przełomie 2023 i 2024 roku, wraca do wysokiej formy.

La Liga doceniła Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona pochwaliła się nagrodą Polaka

Lutowa dyspozycja kapitana reprezentacji Polski sprawiła, że ten został doceniony przez władze La Liga. W piątek pierwszego marca ogłoszono, że napastnik został wybrany najlepszym zawodnikiem miesiąca w lidze. "Lewy w gazie" - napisano na oficjalnym profilu ligi na Instagramie.

Kilkanaście minut po ogłoszeniu piłkarza miesiąca przez ligę, wpis pojawił się także na koncie FC Barcelony. Katalończycy zamieścili zdjęcie, na którym Polak pozuje ze statuetką dla najlepszego zawodnika miesiąca. "Panie i Panowie, oto piłkarz lutego" - czytamy.

W komentarzach kibice nie kryli zadowolenia z wyróżnienia dla polskiego zawodnika. "Wciąż w dobrej formie", "Gratulacje Legendowski", "To nasz ratownik" - pisali internauci.

Powrót do formy Roberta Lewandowskiego to także znakomite wieści z punktu widzenia reprezentacji Polski, która w tym miesiącu rozegra baraże do mistrzostw Europy. Bramki Roberta Lewandowskiego z pewnością przydadzą się biało-czerwonym, jeśli ci marzą o awansie na mistrzostwa. Spotkanie z Estonią już 21 marca o 20:45, a ewentualny finał pięć dni później.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra z kolei w niedzielę 3 marca przeciwko Bilbao. W tabeli Katalończycy tracą osiem punktów do Realu Madryt.