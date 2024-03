Lewandowski nie ma wątpliwości. Tylko tak Barcelona pokona Napoli

FC Barcelona ma przed sobą dwa mecze w LaLiga, ale myśli już o starciu z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu wynik to 1:1, więc sprawa awansu nadal jest otwarta. Katalończycy już układają plan pod mistrzów Włoch, co zdradził Robert Lewandowski. Polski napastnik powiedział, co musi zrobić Barcelona, by wygrać z Napoli.

