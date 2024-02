A jednak. Oto prawdziwe powody odejścia Xaviego. Hiszpanie ogłaszają

Xavi ogłosił odejście z FC Barcelony 27 stycznia po przegranej 3:5 z Villarrealem. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Dlatego też myślę, że najlepszym krokiem będzie odejście - mówił szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej. Hiszpańskie media ujawniają jednak, że Hiszpan miał kilka innych powodów.

Oto prawdziwe powody odejścia Xaviego. "Nie ma jedności"

Na początku eksperci i kibice FC Barcelony byli przekonani, że decyzja Xaviego ma związek z bolesną przegraną i jest efektem złości. Niedługo później pojawiły się jednak informacje, że ta myśl kiełkowała w Hiszpanie od kilkunastu tygodni i po prostu uznał, że czas wyjawić ją światu. A co właściwie skłoniło go do tak drastycznego kroku?

Kataloński "Sport" informuje, że powodów było kilka. Jednak głównym z nich miała być głęboka analiza sytuacji wewnętrznej w klubie i prosty wniosek: "w strukturze sportowej nie ma jedności" - miał stwierdzić trener i jego otoczenie. Wszystko to wpływa na codzienne życie drużyny i uniemożliwia spokojną pracę i rozwój.

Podobnie jak kłębiące się problemy finansowe i krótkoterminowe podejście władz klubu do sukcesu. Xavi uznał, że brakuje mu stabilności i w Barcelonie trudno będzie to osiągnąć. Łączyło się to z "brakiem wsparcia ze strony ważnych osób otaczających Joana Laportę". Prezydent klubu miał wierzyć w trenera, ale jego bliscy współpracownicy już nie. Mieli oni być mało aktywni w pracy nad polepszeniem sytuacji wokół drużyny. To właśnie te dwie kwestie miały główny wpływ na odejście Xaviego.

Hiszpańskie media donosiły, że przez chwilę Xavi zmienił zdanie i będzie chciał pozostać w klubie, ale tym razem "Sport" jest pewny, że do tego nie dojdzie. "To już zostało postanowione. Sto procent. Nic nie zmieni jego zdania" - donoszą hiszpańscy dziennikarze.

Teraz Xavi ma planować roczny odpoczynek, pomimo że cieszy się sporym zainteresowaniem ze znanych klubów. Po ogłoszeniu odejścia z Barcelony miało kontaktować się z nim pięć z 20 najlepszych klubów świata i sondować możliwość zatrudnienia. Oznacza to, że jego praca jest wysoko ceniona przez działaczy z europejskiego topu.