Co za zwrot akcji! Nie uwierzycie, co wymyślił Laporta ws. trenera Barcelony

FC Barcelona spisuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie dość, że nie obroniła tytułu Superpucharu Hiszpanii, to odpadła z Pucharu Króla. Postawione cele nie zostały spełnione, w związku z czym Xavi Hernandez zdecydował się zrezygnować ze stanowiska na rok przed wypełnieniem kontraktu. Oficjalne pożegnanie nastąpi pod koniec czerwca. Władze Barcelony rozpoczęły już poszukiwania następcy Hiszpana, ale zadanie nie jest łatwe. Okazuje się jednak, że Joan Laporta ma plan awaryjny - ryzykowny i dość zaskakujący.

Xavi Hernandez zostanie w FC Barcelonie? Joan Laporta już zaczął działać. Kilka argumentów przemawia za takim scenariuszem

Jak donoszą dziennikarze katalońskiego "Sportu", prezes Barcelony, a także jego bliscy współpracownicy, w tym Rafa Yuste, mieli spotkać się z Xavim i skierować w jego stronę nieformalną prośbę. Chcą, by trener pozostał na stanowisku aż do wypełnienia umowy, co oznacza, że miałby poprowadzić drużynę jeszcze w kolejnym sezonie. "Oczywiście nie wszyscy w zarządzie Barcelony myślą w ten sam sposób, ale gdyby Xavi zdecydował się zmienić zdanie, drzwi byłyby dla niego otwarte" - czytamy.

Istnieje kilka powodów, dla których Laporta i jego współpracownicy nalegają, by szkoleniowiec pozostał na stanowisku. Po pierwsze, są zadowoleni z pracy wykonywanej przez Xaviego. Ponadto 44-latek dobrze odnajduje się w sytuacji problemów finansowych klubu, które ograniczają ruchy na rynku transferowym. A po trzecie i być może najważniejsze, niemal cała szatnia stoi murem za trenerem. "Piłkarze są mu oddani" - podkreślają dziennikarze.

Tak więc przyszłość Xaviego w Barcelonie wcale nie wydaje się przesądzona. Niewykluczone, że finalnie pozostanie na ławce trenerskiej. Już kilka dni temu przekonywał o tym dziennikarz Jose Alvarez Haya z El Chiringuito TV. "W piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo" - podkreślał przedstawiciel mediów.

Barcelona w trudnej sytuacji. Poszukiwania trenera nie idą zgodnie z planem

Mimo wszystko władze klubu starają się też szukać następcy Xaviego. W gronie kandydatów wymienia się m.in. Xabiego Alonso, Thomasa Tuchela, Roberto de Zerbiego, Pepa Guardiolę czy nawet Juergena Kloppa. To właśnie ostatni ze szkoleniowców jest rzekomo celem numer jeden dla Laporty. Tyle tylko, że Niemiec zapowiedział roczną przerwę. "Niektóre nazwiska, które znajdowały się na szczycie listy życzeń, odmówiły" - ujawnił "Sport".

Obecnie Barcelonie pozostała walka na dwóch frontach. W La Lidze zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem 57 punktów. Do lidera, Realu Madryt, traci osiem punktów. Nadal jest również w grze o trofeum Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 1/8 finału zremisowała 1:1 z SSC Napoli. Rewanż już 12 marca.