Sensacyjne doniesienia. Wielka gwiazda blisko Realu! Nie chodzi o Mbappe

Real Madryt przed trwającym sezonem pozyskał Jude'a Bellinghama. Anglik kosztował ponad 100 milionów euro, ale śmiało można powiedzieć, że był wart swojej ceny. Zdobywa gole jak na zawołanie, jest liderem madrytczyków i prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Wygląda na to, że "Królewscy" są blisko pozyskania kolejnej gwiazdy światowego futbolu.

Real osiągnął porozumienie z Bayernem. To będzie wielki hit

I nie chodzi tutaj o Kyliana Mbappe. Choć wciąż nie brakuje plotek łączących Francuza z przenosinami do Madrytu, to jeszcze żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnego dopięcia szczegółów. The Athletic informuje, że Real i Alphonso Davies osiągnęli słowne porozumienie. Lewy obrońca Realu Madryt ma dołączyć do klubu ze stolicy Hiszpanii latem 2024 lub 2025 roku.

Kanadyjczyk reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2019 roku. Wówczas, za 14 milionów euro, trafił do stolicy Bawarii za 14 milionów euro. Jego kontrakt wygaśnie w 2025 roku. Nie wiadomo, czy przeniesie się do Madrytu już latem tego roku, czy dopiero po zakończeniu umowy z niemieckim gigantem.

Pewne jest, że 44-krotny reprezentant Kanady stanowiłby poważne wzmocnienie Realu. Madrytczycy szukają piłkarza, który mógłby nawiązać do najlepszych czasów Marcelo. Etatowym lewym defensorem w składzie Carlo Ancelottiego jest o pięć lat starszy od Daviesa Ferland Mendy. Reprezentant Francji stracił początek sezonu ze względu na kontuzję. Zastępował go wówczas pozyskany przed tym sezonem z Rayo Vallecano 24-letni Fran Garcia.

Real Madryt wciąż walczy o dwa trofea. W La Lidze jest liderem, a w niedzielnym meczu pokonał Sevillę 1:0. Jedynego gola zdobył Luka Modrić. W Madrycie wciąż liczą na zdobycie Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu 1/8 finału mogą być umiarkowanymi optymistami przed rewanżem. Jednobramkową zaliczkę z Lipska zapewnił im strzał Brahima Diaza. Kolejne spotkanie piłkarze ze Santiago Bernabeu rozegrają 2 marca. Na wyjeździe zmierzą się z Valencią.