A jednak. Idą na całość, chcą gwiazdę Barcelony. Sensacyjna oferta

FC Barcelona wciąż nie ma najlepszej sytuacji finansowej, co może ją skłonić do tego, by, być może, latem tego roku rozstać się z jedną ze swoich gwiazd. Portal relevo.com informuje, że z jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej miała wpłynąć oferta do kluczowej postaci w zespole Xaviego Hernandeza. To też może być okazja dla Barcelony, by, zgodnie z treścią wspomnianego artykułu "zbilansować rachunki klubu w przyszłości".

3 Fot. REUTERS/Ciro De Luca, Remo Casilli Otwórz galerię Na Gazeta.pl