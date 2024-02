Gigantyczny skandal przed meczem Realu. Burza w Hiszpanii

Gorąco przed meczem Realu Madryt z Sevillą w La Liga. Telewizja klubowa pierwszej z drużyn wyemitowała materiał, pokazując rażące błędy sędziów, którzy już w sobotę poprowadzą spotkanie drużyny Carlo Ancelottiego. To nie spodobało się rywalom, którzy podjęli stanowcze kroki w sprawie. Złożyli nawet oficjalną skargę do RFEF. "To kampania prześladowań i nękania sędziów" - grzmiały władze Sevilli.

