Znamy skład Barcelony na mecz z Getafe. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona w środowy wieczór zremisowała z Napoli 1:1. Katalończycy wracają do gry w lidze. Chcą powtórzyć rezultat sprzed tygodnia, kiedy pokonali Celtę Vigo. Tym razem rywalem zespołu Xaviego jest plasujące się w środku ligowej stawki Getafe. Barcelona w mediach społecznościowych ogłosiła skład na to spotkanie. Wiadomo, co z Robertem Lewandowskim.

