Ważny głos ws. transferu Mbappe. "To trójka najlepszych zawodników na świecie"

Coraz więcej wskazuje na to, że wielomiesięczna saga związana z Kylianem Mbappe i jego potencjalnym transferem do Realu Madryt wkrótce się zakończy. Po raz pierwszy Real przymierzał się do transferu Mbappe w 2017 roku, gdy ten był jeszcze zawodnikiem AS Monaco. Teraz Francuz poinformował władze PSG, że nie przedłuży kontraktu wygasającego z końcem tego sezonu. W Realu Madryt Mbappe ma zarabiać 14-15 mln euro rocznie, więc będzie na tym samym pułapie finansowym, co największe gwiazdy w zespole, czyli Jude Bellingham oraz Vinicius.

Szef ligi hiszpańskiej mówi o Mbappe. "Istnieje 99 proc. szans"

Javier Tebas, szef ligi hiszpańskiej udzielił wywiadu dziennikowi "L'Equipe", w którym wypowiedział się na temat transferu Mbappe do Realu Madryt. Taki ruch jest wielką wiadomością dla całej Primera Division. - Wiedząc, że Mbappe opuszcza PSG, istnieje 99 proc. szans, że podpisze umowę z Realem. Nie wiem jednak, czy już jest to podpisane. To znakomita wiadomość dla Realu i hiszpańskiego futbolu. Z mojego punktu widzenia Bellingham, Haaland i Mbappe to trójka najlepszych zawodników na świecie, a dwóch z nich będzie w Realu - powiedział (tłumaczenie za: realmadryt.pl).

Co istotne, sytuacja ekonomiczna Realu jest na tyle dobra, że klub może sobie pozwolić na sprowadzenie Mbappe za wielkie pieniądze, choćby w kontekście kwoty za podpis. - Real finansowo to klub w optymalnej sytuacji. Prezes i dyrektor generalny to świetni menadżerowie. Finansowo są bardzo responsywni. Obecnie ich wyniki finansowe są bardzo dobre i mogą wydać dużo więcej niż wydają. Real był bardzo rozważny pod względem finansowym i przygotował się na ten transfer. Nie są zobowiązani do sprzedaży kogokolwiek, by opłacić Kyliana - dodaje Tebas.

Mbappe dołączył do PSG latem 2017 roku z AS Monaco, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a potem został wykupiony za 180 mln euro. W tym czasie wygrał ponad dziesięć trofeów, a w 291 meczach strzelił 244 gole i zanotował 105 asyst. Warto dodać, że Mbappe miał jednostronną opcję przedłużenia kontraktu z PSG o dodatkowy sezon, ale z niej nie skorzysta.

Real Madryt jest liderem ligi hiszpańskiej z 62 punktami i ma sześć punktów przewagi nad drugą Gironą. Dodatkowo Real jest o krok bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po wygranej 1:0 nad RB Lipsk.