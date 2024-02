Nie ma wątpliwości co do Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają

Robert Lewandowskim w ostatnim czasie przechodzi przez jeden najlepszych momentów w tym sezonie. Polski napastnik w ostatnich czterech meczach pięciokrotnie trafiał do siatki, co jest jego drugą najlepszą serią w obecnych rozgrywkach. Lepszą zanotował tylko pod koniec sierpnia i we wrześniu, gdy sześciokrotnie zdobywał bramki w pięciu kolejnych meczach. W sumie od początku 2024 roku Lewandowski zdobył dziewięć bramek i zaliczył jedną asystę w 13 meczach dla FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach.

Robert Lewandowski będzie liderem w ataku FC Barcelony na mecz z Getafe

W środku tygodnia FC Barcelona tylko zremisowała 1:1 na wyjeździe z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, chociaż prowadziła 1:0 i miała mecz pod kontrolą. Tym samym piłkarze Xaviego Hernandeza będą musieli mocno powalczyć o awans w meczu rewanżowym 12 marca. Teraz jednak wracają do ligowej rzeczywistości na mecz z Getafe, który rozegrają przed własnymi kibicami.

W lidze Barcelona traci aktualnie dwa punkty do drugiej Girony i osiem do pierwszego Realu Madryt. Tym samym Xavi Hernandez na piątkowej konferencji prasowej zapowiedział, że w sobotnim meczu nie będzie wielkich rotacji i wystawi do gry najlepszy możliwy skład, co oczywiście oznacza grę Roberta Lewandowskiego. Zdaniem "Mundo Deportivo" rotacje za to mogą objąć Lamine'a Yamala czy Ronalda Araujo. Inną koncepcją przedstawił za to portal odsc.es.

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Getafe:

wg "Mundo Deportivo": Marc-Andre ter Stegen - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Andreas Christensen, Frenkie de Jong - Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha

Niezależnie od wybranych personaliów, to można spodziewać się bardzo trudnego zadania stojącego przed Barceloną. Ostatnie dwa mecze z Getafe u siebie to wymęczone wygrane 1:0 i 2:1 przez kataloński zespół.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski wystąpił w 34 meczach FC Barcelony, w których zdobył 18 bramek i zanotował sześć asyst. Mecz z Getafe zostanie rozegrany w sobotnie popołudnie o 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.