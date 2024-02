Xavi zabrał głos ws. swojego następcy w Barcelonie. Króciutko

FC Barcelona spisuje się w bieżącym sezonie dużo gorzej niż przed rokiem. Ma bardzo małe szanse na jakiekolwiek trofeum. Odpadła już z Pucharu Króla i przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. W La Lidze z kolei zajmuje trzecie miejsce ze stratą ośmiu punktów do lidera. W związku z tym Xavi ogłosił, że po sezonie pożegna się z klubem - Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć - przekazał po meczu z Villarreal (3:5).

Xavi zaczął mówić o następcy. "Musi mieć DNA Barcelony"

Ostatnio w mediach wiele mówi się o tym, kto może zastąpić hiszpańskiego trenera. Wśród kandydatów wymienia się między innymi Mikela Artetę, Xabiego Alonso, Ralfa Rangnicka, Hansiego Flicka oraz Roberto De Zerbiego. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Xavi. Szkoleniowiec wyjaśnił, jaki powinien być jego następca.

- Zespół poprawił grę i dzięki temu czuję się bardziej komfortowo. Mój następca? Musi mieć DNA Barcelony tak jak wszyscy, którzy dla niej pracują. Decyzja należy jednak do dyrektora sportowego i prezydenta - powiedział.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra już w sobotę. Wówczas podejmie przed własną publicznością Getafe. Spotkanie to odbędzie się zaledwie trzy dni po wyjazdowym starciu przeciwko Napoli w Lidze Mistrzów (1:1). Xavi nie krył oburzenia tak napiętym terminarzem. - Nie odpowiada mi to. Myślę, że lepiej byłoby zagrać w niedzielę lub poniedziałek, ale nie ma żadnych wymówek. Musimy wygrać - dodał.

Spotkanie z Getafe rozpocznie się o godzinie 16:15.