Media: Sensacyjny transfer Lewandowskiego?! Ale szaleństwo

Robert Lewandowski wreszcie wrócił do formy. Polak najpierw strzelił dwa gole w meczu z Celtą Vigo w La Lidze (2:1), a następnie błysnął w Lidze Mistrzów. Tam w spotkaniu przeciwko Napoli również zdobył bramkę, a FC Barcelona zremisowała 1:1. Łącznie w bieżącym sezonie ma już na koncie 18 trafień. Hiszpanie są zachwyceni, że napastnik ponownie zaczął regularnie strzelać.

Mimo to dziennikarze nie wykluczają, że Lewandowski może opuścić FC Barcelonę po sezonie. Wszystko z powodu jego rosnących zarobków i problemów finansowych klubu. Obecnie Lewandowski zarabia 26 milionów euro rocznie, a w przyszłym sezonie ma inkasować 32 miliony euro. - W przypadku dobrej oferty myślę, że klub może się poważnie zastanowić nad jego sprzedażą - powiedział Bernat Soler w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Teraz kolejne informacje w tej sprawie przekazał były piłkarz Taylor Twellman.

- Jestem zaintrygowany jak nigdy dotąd, ponieważ myślę, że latem, po mistrzostwach Europy i Copa America pojawią się doniesienia o transferach wielkich nazwisk, a jeśli teraz bym je ogłosił, to uznaliby mnie za szaleńca. Załóżmy, że Robert Lewandowski i Antoine Griezmann przybędą tego lata do Major League Soccer. Nie przejdą do Interu Miami. Co wtedy zrobi Atlanta? Jeśli sprzeda Thiago Almadę za ponad 25 milionów euro, wiadomo, że nie będą siedzieć z założonymi rękami, tylko sprowadzą kogoś w jego miejsce - powiedział w rozmowie z "Daily Mail". Antoine Griezmann obecnie występuje w Atletico Madryt. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 36 meczów, w których strzelił 18 goli i zaliczył siedem asyst.

Teraz Lewandowski skupia się na kolejnym meczu FC Barcelony. Zespół Xaviego już w sobotę o 16:15 zmierzy się z Getafe w 26. kolejce La Ligi. Katalończycy obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 54 punktów.