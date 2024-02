Legendarny Henry odleciał na wizji. Wielu popuka się w czoło po tych słowach

FC Barcelona zremisowała 1:1 z Napoli w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a gola zdobył Robert Lewandowski. Nie był to jednak świetny mecz w wykonaniu katalońskiej drużyny, która zmarnowała mnóstwo sytuacji, a do tego na kwadrans przed końcem straciła prowadzenie i szansę na wygraną. Internauci i eksperci krytykowali Xaviego m.in. za nieprzeprowadzenie zmian na czas, ale legendarny Thierry Henry postanowił go pochwalić.

Thierry Henry nie mógł nachwalić się Xaviego. "Nie obchodzi mnie, co ludzie mówią"

Po spotkaniu Thierry Henry był jednym ze współprowadzących programu "CBS Sports Golazo" i na żywo połączył się na rozmowę pomeczową z Xavim. Obaj panowie dzielili szatnię w Barcelonie w latach 2007-2010 i wygrali razem Ligę Mistrzów, więc znają się świetnie. Francuz rozpoczął rozmowę nie od pytania o mecz, a od pochwalenia kolegi.

- Jestem zaskoczony pracą, którą wykonałeś. Nie obchodzi mnie, co ludzie mówią. Wygrałeś LaLigę, więc powinieneś czuć się dumny. Wiem, że jesteś - powiedział Henry. Później kontynuował publiczne bronienie Hiszpana. - Jestem dumny, że dzieliłem z Tobą boisko. Wiele mnie nauczyłeś i na zawsze zapamiętam dzień, w którym kazałeś mi się zamknąć. Powiedziałeś: "Mów, kiedy wygrasz coś z Barceloną, bo dopiero wtedy zrozumiesz, co znaczy ten klub". Dziękuje za to - przekonywał Francuz.

Na koniec Henry pokusił się o postawienie Xaviego wśród najlepszych trenerów świata i uznał, że tylko Pep Guardiola rozumie piłkę lepiej od niego. - Dla mnie twój mózg do piłki nożnej jest na drugim miejscu. Mam nadzieję, że szybko wrócisz i zobaczymy cię na ławce. Wiem, że masz do skończenia ten sezon, ale wiesz, o czym mówię - zakończył były napastnik Arsenalu i Barcelony.

- Dziękuje, bardzo dziękuje. Thierry, wiesz, że cię uwielbiam i doceniam to. Jesteś najlepszy, kolego - odpowiedział Xavi onieśmielony słowami byłego napastnika.

Zaskakujące słowa Thierry'ego Henry'ego sporo różnią się od opinii m.in. hiszpańskich ekspertów, którzy często krytykują Xaviego i uważają, że drużyna do jego wodzą bardzo pogorszyła się w sezonie 2023/24. Co może być zdumiewające dla kibiców w wypowiedzi Francuza to fakt, że najwyraźniej ceni on Xaviego bardziej od m.in. Zinedine'a Zidane'a, czy Didiera Deschampsa, których także zna doskonale z czasów wspólnej gry. Obaj mogą pochwalić się znacznie większymi sukcesami od trenera Barcelony, a ich drużyny przeszły do legendy.

Zidane jako trener wygrał m.in. trzy Ligi Mistrzów i dwie nagrody dla trenera roku. Z kolei Dechamps jako trener był mistrzem świata, mistrzem Europy i dotarł do finału Ligi Mistrzów z AS Monaco. O ile Xavi jako piłkarz zdecydowanie może równać się z Francuzami, tak jako trener ma na koncie ma na razie znacznie mniejszy dorobek - mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii i mało znaczące mistrzostwo Kataru.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 24 lutego o 16:15 przeciwko Getafe. Później Katalończyków czekają jeszcze starcia ligowe z Athletikiem Bilbao i Mallorcą, a rewanż z Napoli zaplanowano na 12 marca o 21:00.