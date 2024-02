Jasny sygnał z Hiszpanii. Lewandowski wraca na właściwe tory

Początek sezonu nie był najlepszy dla Roberta Lewandowskiego. Polak był mało widoczny na murawie i rzadko kreował groźne akcje. Jeśli pojawiał się w polu karnym, to często nie udawało mu się zamienić okazji na gola, przez co spadła na niego fala krytyki. W sieci zaczęły krążyć plotki, że napastnik może nawet zostać sprzedany tego lata. Sam piłkarz postanowił jednak im zaprzeczyć w najlepszy możliwy sposób - w 2024 roku poprawił zdecydowanie skuteczność, za co już wkrótce może otrzymać prestiżową nagrodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek nie krył wzruszenia. "Było wiele trudnych momentów, Kuba to udźwignął"

Robert Lewandowski doceniony. Polak nominowany do nagrody piłkarza lutego w La Liga. Spora konkurencja

W tym roku rozegrał już 12 meczów, w których zdobył osiem bramek. Wyraźnie regularny jest w La Liga. W lutym wystąpił w trzech spotkaniach, zdobywając cztery gole. Najpierw trafił w starciu z Deportivo Alaves (3:1), następnie dołożył bramkę w meczu przeciwko Granadzie (3:3), a także ustrzelił dublet z Celtą Vigo (2:1), który przesądził o zwycięstwie Barcelony.

I jak się okazuje, osiągnięcia Polaka na boisku zostały docenione. Znalazł się w gronie pięciu nominowanych do nagrody piłkarza miesiąca w La Liga. Konkurencja jest mocna. Oprócz Lewandowskiego na liście jest m.in. Marcos Llorente z Atletico Madryt, który zdobył trzy gole w lidze w lutym. Takimi samymi statystykami może pochwalić się Ante Budimir z Osasuny, który także został nominowany do nagrody.

O jedną bramkę mniej zdobył Yuri Berchiche z Atletiku Bilbao. W gronie kandydatów do tytułu piłkarza lutego znalazł się też Federico Valverde z Realu Madryt, który zanotował dwie kluczowe asysty, choć nie udało mu się trafić do siatki rywali.

Kibice liczą na Lewandowskiego. Przed nim kluczowy mecz

"Bez wątpienia były zawodnik Bayernu Monachium jest jednym z wyraźnych faworytów do zdobycia nagrody" - piszą dziennikarze katalońskiego "Sportu". O wszystkim zadecydują jednak internauci. Podobne wyróżnienie Lewandowski uzyskał m.in. w październiku 2022 roku. Szanse na poprawę statystyk będzie miał już w sobotę 24 lutego, kiedy to Barcelona zmierzy się z Getafe w La Liga.

Wcześniej jednak oczy kibiców będą zwrócone na 35-latka w trakcie środowego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na tym etapie rywalizacji Barcelona zagra po raz pierwszy od dwóch lat, a jej rywalem będzie SSC Napoli. Najprawdopodobniej Polak wyjdzie na murawę już od pierwszych minut. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.