Wielka zmiana u Lewandowskiego. Tego jeszcze nie było. "Zdał sobie sprawę"

Robert Lewandowski notuje dużo lepsze występy w tej części sezonu w barwach Barcelony. Polak zdobył dwie bramki w meczu z Celtą Vigo (2:1), a w trzech ostatnich spotkaniach ligowych zanotował cztery trafienia. Dzięki temu Lewandowski jest lepiej oceniany przez hiszpańskie media. "Lewandowski strzelił wspaniałego gola opartego na tym, co definiuje świetnego napastnika: kontroli i strzale" - czytamy w prasie z Hiszpanii. Jeden z tamtejszych dziennikarzy zauważył pewną zmianę w zachowaniu Lewandowskiego.

Hiszpanie zauważyli zmianę u Lewandowskiego. "Jest bardziej liderem zespołu"

Hiszpański dziennikarz Joan Maria Batlle z gazety "Sport" napisał felieton przed meczem Barcelony z Napoli, w którym jednym z głównych tematów była postawa Lewandowskiego. Okazuje się, że doszło do pewnej zmiany w zachowaniu Polaka. "Lewandowski wrócił wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. Nie wiem, co by powiedziano bez czterech goli Roberta w ostatnich trzech meczach. To pokazało nam Lewandowskiego, który jest bardziej liderem zespołu. Tu zachęcał 17-letniego Pau Cubarsiego, tu rozmawiał z Frenkiem de Jongiem o korektach" - czytamy w felietonie "Sportu".

"Lewandowski nie jest naturalnym liderem, ale być może zdał sobie sprawę, że jeśli on nie poprowadzi zespołu dalej, to nikt inny tego nie zrobi. Lewandowski jest nadzieją Barcelony. Teraz możemy być realistami czy optymistami" - dodaje Joan Martia Batlle. Wcześniej Xavi postanowił skomplementować Lewandowskiego podczas konferencji prasowej. - Robert to przykład świetnego lidera, który nie miał ostatnio najlepszego czasu, jeśli chodzi o strzelanie goli. Teraz ponownie pokazuje, że jest naturalnym przywódcą - stwierdził trener Barcelony.

Xavi odniósł się do rywalizacji z Napoli w Lidze Mistrzów. - Mamy nadzieję na to, że uda się awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To idealny scenariusz przeciwko Napoli, które zmieniło trenera i zatrudniło szkoleniowca, który znakomicie zna się na klubie. Nie wiemy, co nas czeka, ale najważniejsza jest nasza dyspozycja. To dwumecz 50:50. Musimy po prostu rywalizować i pokazać się z jak najlepszej strony - skomentował szkoleniowiec.

Mecz Napoli - Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w najbliższą środę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.