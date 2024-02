Wyciekły szczegóły kontraktu Mbappe. Wow, tyle za sam podpis!

Wszystko zmierza ku temu, że Kylian Mbappe od sezonu 2024/2025 będzie zawodnikiem Realu Madryt. Doniesienia o zainteresowaniu Francuzem przez "Królewskich" sięgają 2017 roku, gdy Mbappe prowadził AS Monaco do mistrzostwa Francji i półfinału Ligi Mistrzów. Napastnikowi z końcem czerwca wygasa kontrakt z PSG i zakomunikował już władzom paryskiego zespołu, że nie zamierza go przedłużać.

W hiszpańskich mediach pojawiły się już nawet informacje, jakoby Mbappe parafował umowę z Realem Madryt. Z kolei inne źródła informowały, że jeszcze do tego nie doszło, gdyż obie strony muszą porozumieć się w zakresie niektórych kwestii finansowych. Nie ulega jednak wątpliwościom, że kwestią czasu pozostaje uzgodnienie tych spraw.

Kylian Mbappe będzie zarabiał w Realu Madryt 14-15 milionów euro rocznie

Media pozostają zgodne nt. tego, że Mbappe na podstawie pięcioletniej umowy będzie w Madrycie zarabiał 14-15 milionów euro za sezon gry. Kwestią sporną pozostaje bonus, jaki podpisze, przychodząc jako wolny zawodnik.

W tym miejscu BBC oraz radio SER informuję, że ta premia wyniesie w sumie 150 milionów euro i będzie wypłacana po 30 milionów euro za rok. Z kolei Josep Pedrerol z El Chiringuito poinformował, że Mbappe otrzyma jeden bonus w kwocie 40 milionów euro. W zamian Francuz miałby zachować większość praw do wizerunku. Na podstawie każdej umowy podpisanej ze sponsorami 80 proc. zarobków szłoby do niego, a 20 proc. do klubu ze stolicy Hiszpanii.

A kiedy mogłoby dojść do oficjalnego potwierdzenia zakontraktowania Kyliana Mbappe przez Real Madryt? Może się to zdarzyć w każdej chwili, ale zdaniem m.in. BBC może to nastąpić najwcześniej, gdy oba zespoły nie będą mogły na siebie trafić w Lidze Mistrzów. A obecnie obie ekipy są na prostej drodze do awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek. Real po pierwszym meczu prowadzi 1:0 z RB Lipsk, a PSG 2:0 z Realem Sociedad.