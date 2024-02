Gdyby nie to, to Barcelona byłaby dziewiąta w lidze. Policzyli

W sobotę dwa gole Roberta Lewandowskiego pozwoliły FC Barcelonie zaliczyć bezcenny wyjazdowy triumf z Celtą Vigo 2:1. Polski napastnik najpierw tuż przed przerwą otworzył wynik spotkania efektownym uderzeniem zza pola karnego, a następnie w doliczonym czasie gry zapewnił zwycięstwo swojej drużynie za sprawą wykorzystanego rzutu karnego.

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

To był 11. i 12. gol Lewandowskiego w bieżącym sezonie ligi hiszpańskiej, a także 16. i 17. we wszystkich rozgrywkach 2023/24. Kapitan reprezentacji Polski dobił także w ten sposób do 50 bramek w koszulce Barcelony, przeskakując w klasyfikacji wszech czasów Thierry'ego Henry'ego czy Davida Villę.

Co za atut FC Barcelony! Gdyby nie gole w końcówkach, byłaby dopiero dziewiąta w lidze

Kataloński dziennik "Sport" zauważa, że FC Barcelona w tym sezonie upodobała sobie ratowanie wyników w końcówkach meczów ligowych. Sobotni mecz na Estadio Balaidos był już dziewiątym w tym sezonie, gdy Barca strzelała kluczowe dla wyniku bramki po 80. minucie. Mistrzowie Hiszpanii w tych dziewięciu meczach zdobyli w ten sposób aż 19 punktów więcej, co daje aż 35 proc. z obecnego dorobku 54 punktów.

Według wyliczeń "Sportu", gdyby nie udane końcówki drużyny Xaviego, ta byłaby dopiero na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli!

Mało tego, Barcelona aż pięciokrotnie wygrywała za sprawą goli zdobywanych już w doliczonym czasie gry. W ten sposób dwa razy pokonała Celtę (3:2 u siebie i 2:1 na wyjeździe), a także zwyciężała na boiskach Betisu Sewilla (3:1), Realu Sociedad (1:0) oraz Las Palmas (2:1). W ten sposób zdobyła dziesięć punktów, co z kolei daje 19 proc. aktualnego dorobku Katalończyków. Bez tego Barca byłaby ledwie szósta w La Liga.

Kto zdobywał kluczowe gole dla FC Barcelony w ostatnich dziesięciu minutach? 4 gole, które przełożyły się na siedem punktów więcej, strzelił Robert Lewandowski (2 gole z Celtą u siebie, 1 z Celtą na wyjeździe oraz 1 z Osasuną na wyjeździe). Także dwa były dziełem Sergiego Roberto (Granada i Almeria), co pozwoliło Barcelonie na dodatkową trzypunktową zdobycz. Po jednym trafieniu na wagę dwóch punktów zaliczali Joao Felix (Betis), Ronald Araujo (Real Sociedad), Joao Cancelo (Celta), Pedri (Cadiz), Ilkay Gundogan (Las Palmas) oraz Marc Guiu (Athletic Bilbao).

W najbliższą środę FC Barcelonę czeka powrót do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii w pierwszym meczu 1/8 finału zagrają na wyjeździe z pogrążonym w kryzysie mistrzem Włoch - Napoli.