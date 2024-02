A jednak! Wybuchła burza z powodu karnego Lewandowskiego

Robert Lewandowski dał Barcelonie prowadzenie, kiedy w 45. minucie uderzył tuż sprzed pola karnego. Jego strzał był silny i bardzo precyzyjny. Po zmianie stron stan meczu wyrównał Iago Aspas. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, sędzia podyktował rzut karny.

Kontrowersje przy powtórzonym karnym. Sędzia nie mógł zareagować

W doliczonym czasie gry obrońca Celty popełnił błąd i sfaulował w szesnastce Lamine'a Yamala. Arbiter wskazał na jedenasty metr, a do piłki podszedł Robert Lewandowski. Nie ma co ukrywać - uderzył fatalnie, a jego strzał bez trudu odbił Vicente Guaita.

Polak miał jednak szczęście. Sędzia dopatrzył się nieprzepisowego zachowania ze strony bramkarza Celty, który opuścił linię bramkową przed momentem strzału. Jedenastka została powtórzona i tym razem 35-latek się nie pomylił.

W hiszpańskich mediach mają jednak wątpliwości, czy powtórzona jedenastka nie powinna zostać... ponownie powtórzona. Sprawę komentuje dziennik "AS": - Przy pierwszym strzale bramkarz Celty Guaita, ruszył się do przodu i VAR powiadomił Pulido Santanę, sędziego meczu. Ten zarządził powtórkę. Faktem jest to, że drugi strzał również nie powinien być ważny - czytamy.

Jaka jest argumentacja gazety? Dziennikarze zwracają uwagę na Raphinhę, który wbiegł w pole karne przed oddaniem strzału przez Lewandowskiego. Z tego powodu, według "ASa", jedenastka powinna zostać powtórzona.

Dlaczego więc VAR nie powiadomił sędziego Pulido Santany? "AS" cytuje słowa byłego arbitra, a obecnie analityka radia SER i dziennika Itturalde Gonzaleza: - VAR może interweniować tylko wtedy, gdy osoba wchodząca jest aktywną częścią gry. To znaczy, gdy piłka zmierza w jego kierunku. W przypadku innych naruszeń VAR nie może interweniować - powiedział.

Zaznacza, że wideo weryfikacja mogłaby wkroczyć do akcji tylko w przypadku, gdyby hipotetycznie piłka odbiła się od bramkarza/obramowania bramki i dotarła do Raphinhi.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra już w środę 21 lutego. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów.