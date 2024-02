Media: Barcelona wybrała nowego trenera. Przełom po trzygodzinnym spotkaniu

- Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - ogłosił pod koniec stycznia Xavi Hernandez, gdy prowadzona przez niego FC Barcelona przegrała u siebie z Villarrealem 3:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Od ponad dwóch tygodni hiszpańskie media informują o kolejnych trenerach, którzy mogą przejąć stanowisko po Xavim. Wśród kandydatów wymieniano m.in. Mikela Artetę, Xabiego Alonso, Ralfa Rangnicka, Hansiego Flicka oraz Roberto De Zerbiego.

Przez długi czas wydawało się, że największe szanse ma właśnie Flick, który jest bez pracy od czasu zwolnienia ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Niemiec. Jednak nowe informacje w sprawie trenera Barcelony przekazał Javier Miguel z dziennika "AS".

FC Barcelona znalazła wymarzonego trenera. Jest tylko jedna przeszkoda - klauzula

Dziennikarz poinformował, że "wybrańcem jest Roberto De Zerbi". To włoski szkoleniowiec Brighton ma być zdaniem władz FC Barcelony "najlepszą opcją do zastąpienia Xaviego". Jednocześnie Miguel zaznaczył, że w kontrakcie De Zerbiego z angielskim klubem jest klauzula odejścia w wysokości 10 milionów euro, której Barcelona nie zamierza płacić.

W środę doszło już do pierwszych rozmów agentów Włocha z dyrektorem sportowym Barcelony, czyli Deco. Spotkanie trwało trzy godziny (omawiano też przyszłość Ronalda Araujo). Agenci poprosili kataloński klub o cierpliwość, gdyż wierzą, że De Zerbi będzie mógł odejść z Brighton bez wpłacania klauzuli. Muszą tylko dogadać się z Anglikami. To miało zadowolić włodarzy "Barcy", którzy zapewnili, że jeśli ten warunek zostanie spełniony, to 44-latek od 1 lipca będzie trenerem FC Barcelony.

A gdzie w tym wszystkim Hansi Flick? Niemiec też ma swoich zwolenników we władzach Barcelony, ale aktualnie pozostaje "opcją rezerwową". Na koniec Miguel podkreślił, że właśnie Flick oraz De Zerbi są jedynymi kandydatami rozpatrywanymi przez FC Barcelonę.

Jednak to wszystko melodia przyszłości, a FC Barcelona musi walczyć o utrzymanie się w czołówce La Liga. Aktualnie zespół Xaviego zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci dziesięć punktów do pierwszego Realu Madryt. Kolejny mecz Barcelona rozegra w sobotni wieczór, gdy o 18:30 zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Relację ze spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.