PSG szuka następcy Mbappe w Barcelonie. Jednoznaczna deklaracja

Paris Saint-Germain ogłosiło, że po zakończeniu sezonu z klubu odejdzie Kylian Mbappe. Zastąpienie go nie będzie prostym zadaniem, lecz mistrzowie Francji wytypowali już kilka celów transferowych. Jednym z nich jest kluczowy piłkarz FC Barcelony.

PSG zainteresowane sprowadzeniem Gaviego. Wiadomo, co na to piłkarz

Według ustaleń "The Athletic" paryżanie bardzo chcieliby pozyskać Gaviego. Zaledwie 19-letni pomocnik jest kluczową postacią swojego klubu oraz reprezentacji Hiszpanii. Chociaż od listopada nie pojawia się na boisku, co jest skutkiem zerwania więzadeł krzyżowych podczas meczu Hiszpanów z Gruzinami (3:1) w eliminacjach Euro 2024.

Nowe informacje w sprawie transferu Gaviego przekazał kataloński dziennik "Sport". "Zarówno on, jak i jego otoczenie, nic nie wiedzą o tym zainteresowaniu, ale są też pewni, że nie odejdzie z Barcelony. Gavi zamyka drzwi, a jego jedynym celem jest pomoc klubowi w kolejnym projekcie sportowym" - czytamy. W dodatku piłkarz ma klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro, co mocno ogranicza pole manewru w rozmowach z FC Barceloną, która i tak uważa go za gracza "nie na sprzedaż".

Gavi nie dla PSG. Koncentruje się na FC Barcelonie

"Sport" przekonuje, że Gavi ma jasno zdefiniowane plany na nadchodzące miesiące. "Jego jedynym celem jest dobre rozpoczęcie okresu przygotowawczego z Barceloną i ponowne zadomowienie się w zespole. Ma nadzieję, że zacznie rozmowy o pozostaniu w klubie jeszcze przed rozpoczęciem ostatniego roku kontraktu (obowiązuje do końca czerwca 2026 r. - red.)" - wyjaśniono.

FC Barcelona boleśnie odczuwa brak Gaviego, który przed kontuzją rozegrał dla niej aż 111 spotkań. W nich strzelił siedem goli i zanotował 14 asyst. W zeszłym sezonie sięgną z klubem po mistrzostwo kraju i Superpuchar Hiszpanii, a z reprezentacją triumfował w Lidze Narodów.