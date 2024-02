"Ani Klopp, ani Flick". To on ma być następcą Xaviego w Barcelonie

W tym sezonie na FC Barcelonę spadła wielka krytyka, co ma związek z rozczarowującymi wynikami. W końcu klub nie obronił Superpucharu Hiszpanii, ani też nie liczy się w walce o Puchar Króla. Ma również nikłe szanse na drugie z rzędu mistrzostwo kraju. Xavi chciał zdjąć nieco presji z barków piłkarzy i postanowił odejść w czerwcu, mimo że władze Katalończyków zapewniały go o poparciu. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni. Myślę, że najlepszym krokiem będzie odejście - podkreślał szkoleniowiec.

Media ujawniają. Barcelona ma kolejnego kandydata na oku. To Ralf Rangnick

Momentalnie w mediach rozpoczęła się giełda nazwisk na nowego trenera Barcelony. Wskazywano, że jednym z kandydatów może być Juergen Klopp, który podobnie jak Xavi, ma zamiar po sezonie rozstać się z klubem. Tyle tylko, że zapowiedział już minimum roczny urlop. Innymi z potencjalnych następców Hiszpana są Hansi Flick czy Tomas Tuchel.

Teraz jednak hiszpański "Sport" przedstawił kolejnego kandydata i to dość zaskakującego. Okazuje się, że na liście Joana Laporty znalazł się kolejny Niemiec, Ralf Rangnick, obecny selekcjoner Austrii. Prezes Barcelony "ma być jego wielkim fanem i ma postrzegać go jako godnego następcę Xaviego". Potwierdził to również niemiecki "Bild". "Ani Klopp, ani Flick. Ten Niemiec jest obecnie gorącym kandydatem w Barcelonie" - czytamy.

Problem w tym, że ostatnio szkoleniowiec przedłużył kontrakt z obecnym pracodawcą aż do 2026 roku. To nagroda za udane eliminacje do zbliżającego się Euro. W końcu Austria zajęła drugie miejsce w grupie F z dorobkiem aż 19 punktów, co było efektem sześciu zwycięstw, jednego remisu i tylko jednej porażki.

W przeszłości Rangnick prowadził wiele klubów. Spore sukcesy odniósł z Schalke 04, z którym wywalczył Puchar oraz Superpuchar Niemiec. Największym klubem, jaki prowadził, był z kolei Manchester United - od grudnia 2021 do maja 2022 był jego tymczasowym trenerem, ale osiągnął średnio 1,45 punktu na mecz, co nie jest imponującym wynikiem.

Klopp wydaje się priorytetem. Barcelona ma jednak kilka innych opcji

Mimo to Barcelona, a w szczególności jej prezes, ma darzyć Rangnicka ogromnym szacunkiem i niewykluczone, że da mu szanse. O tym, kto ostatecznie zostanie trenerem mistrzów Hiszpanii, przekonamy się w najbliższych czasie. Media donosiły, że castingi na szkoleniowca powinny zakończyć się już na początku marca. Priorytetem pozostaje Klopp, ale klubowi może być trudno przekonać go do zmiany planów.

Kolejny mecz Barcelona rozegra już w sobotę 17 lutego, a jej rywalem będzie Celta Vigo. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:30. Katalończycy muszą je wygrać, jeśli chcą podtrzymać nadzieję na zbliżenie się do czołówki.