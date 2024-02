Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Gwiazdor odchodzi. Milczy, by nie psuć atmosfery

23 trofea z Realem Madryt wygrał Luka Modrić. Chorwacki pomocnik od blisko 12 lat gra w klubie ze stolicy Hiszpanii, w barwach którego sięgnął m.in. po Złotą Piłkę w 2018 roku. W ubiegłym roku przedłużył kontrakt do końca obecnego sezonu i wiele wskazuje na to, że będzie on ostatnim w Madrycie. Hiszpański portal Relevo poinformował, że w klubie już myślą o godnym pożegnaniu 38-letniego pomocnika, który ma być niezadowolony z tego, że dostaje zbyt mało szans.

