Robert Lewandowski po raz kolejny pokazał, że jest kimś więcej niż tylko świetnym piłkarzem. W mediach społecznościowych pokazał wielkie serce i to wcale nie z okazji walentynek. Wraz z żoną Anną został ambasadorem kampanii "(P)okaż serce" organizowanej przez Instytut Matki i Dziecka, której celem jest wzrost świadomości społecznej o nowotworach dziecięcych.

Lewandowski z mocnym przesłaniem. Napisał o "dzieciach-wojownikach". "To bardzo ważne"

Specjalnie z tej okazji zamieścił na Instagramie zdjęcie z dłońmi ułożonymi w kształt serca i podzielił się ważnym przesłaniem. - 15 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Nowotworów Dziecięcych. Każde z tych dzieci-wojowników jest niezwykłym bohaterem, z wielką siłą i determinacją. Dziś w szczególny sposób myślimy o nich - o ich odwadze, uśmiechu i marzeniach. To bardzo ważne, abyśmy okazali wsparcie rodzinom dotkniętym tą trudną rzeczywistością i wspólnie podnieśli świadomość na temat potrzeb badań oraz leczenia dziecięcych nowotworów. Wczesna diagnoza ma ogromny wpływ na dopasowanie leczenia i jego rezultaty. Razem możemy zdziałać wiele! - napisał.

Słowa Lewandowskiego spotkały się ze sporym uznaniem wśród kibiców. W komentarzach aż zaroiło się od emotikonów przedstawiających serduszka lub ręce złożone do oklasków. "Dziękujemy za wsparcie", "Wielki szacunek dla Was za to, co robicie", "Serducho dla Pana" - pisali zachwyceni fani.

Lewandowski nie raz pokazał, że pomaganie dzieciom ma dla niego wielkie znaczenie. Piłkarz często angażuje się w akcje charytatywne na ich rzecz, a na początku tego roku wraz z kolegami z drużyny odwiedził małych pacjentów w barcelońskich szpitalach.

Międzynarodowy Dzień Nowotworów Dziecięcych, o którym wspomniał piłkarz, obchodzony jest na całym świecie od 2002 r. Jego nieodłącznym elementem są liczne kampanie społeczne oraz wyrażanie wsparcia dla dzieci i młodzieży chorych na raka, a także ich rodzin.