Hansi Flick podpisał umowę! Fabrizio Romano potwierdza

Pini Zahavi jest jednym z najpotężniejszych agentów piłkarskich na świecie. Izraelczyk ma pod swoją opieką m.in. takie gwiazdy jak Christopher Nkunku i Yannick Carrasco, a od 2018 roku pracuje też z Robertem Lewandowskim. To właśnie on pilotował transfer Polaka do FC Barcelony, a teraz związał się umową ze znanym trenerem, którego media przymierzają do mistrzów Hiszpanii po odejściu Xaviego.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Chmielewski tuż za podium mistrzostw świata w Dosze. "Pierwsze miejsce było w zasięgu"

Znany trener zmienił agenta. To on sprzedał Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony

W czwartek 15 lutego dziennikarz "Bilda" Tobi Altschaffl oraz Fabrizio Romano poinformowali o nowym kliencie Piniego Zahaviego. Został nim Hansi Flick, który od września pozostaje bez pracy po zwolnieniu z reprezentacji Niemiec.

Były szkoleniowiec Bayernu Monachium jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Xaviego w FC Barcelonie. Niewykluczone, że właśnie Zahavi ma pomóc 58-latkowi w przejściu do katalońskiego giganta. Zdaniem źródła Flick "chce wrócić jak najszybciej" na ławkę trenerską i dlatego zdecydował się na taki ruch. "Chciałby wykorzystać doświadczenie i kontakty Zahaviego. Jest gotowy, by rozpocząć nowy projekt" - dodaje Florian Plettengerg ze SkySports.

Strony podpisały już wszystkie dokumenty i Zahavi może rozpocząć poszukiwania klubu dla swojego klienta. "Mundo Deportivo" informowało, że trener "ma bzika na punkcie Barcelony" i to właśnie tam będzie chciał podjąć pracę. Podobno rozpoczął już nawet naukę języka hiszpańskiego i jest przekonany, że uda mu się znaleźć pracę w Katalonii.

Gdyby faktycznie Flick trafił do FC Barcelony, to mogłaby być to świetna informacja dla Roberta Lewandowskiego. Polak z Niemcem na ławce trenerskiej wygrał Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i zdobył aż 83 gole w 71 meczach. Gerard Romero informował, że ewentualne zatrudnienie Flicka zapewni Lewandowskiemu przyszłość w Barcelonie na kolejne sezony, bo szkoleniowiec mocno ceni napastnika.