Robert Lewandowski podsumował, to co wyprawia Barcelona. Lepiej się nie da

Robert Lewandowski nie może być zadowolony z postawy FC Barcelony. W ostatnim czasie jego drużyna zaliczyła kilka poważnych wpadek. W niedzielę zaledwie zremisowała 3:3 z przedostatnią w tabeli Granadą. Wcześniej przegrała 3:5 z Villarrealem czy odpadła z Pucharu Króla po rywalizacji z Athletikiem Bilbao. Coraz bardziej oddala się też wizja obrony tytułu mistrza Hiszpanii. FC Barcelona traci aż 10 punktów do prowadzącego Realu Madryt, a przed nią jest jeszcze druga Girona.

Dlaczego FC Barcelona sobie nie radzi? Lewandowski znalazł przyczynę. "Od początku sezonu..."

Niewiele wskazuje na to, by zespół zaczął odrabiać straty, bo w kolejnych meczach zespół prezentuje się słabo. Lewandowski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" wyjaśnił, z czego wynika zapaść, jaką obserwujemy. - Od początku sezonu wielu kluczowych piłkarzy jest kontuzjowanych. I to nie jeden, nie dwóch, a kilku na raz. Brakuje stabilizacji, w tym sezonie nie zagraliśmy chyba dwóch meczów z rzędu w optymalnym składzie. Na ławce siedzą bardzo młodzi piłkarze - oni są potrzebni, ale w kluczowych momentach potrzebne jest też doświadczenie. Nie mamy stabilnego składu, zespół ciągle się zmienia - diagnozował.

Sam napastnik również nie rozgrywa zbyt udanego sezonu. Na koncie ma 15 zdobytych bramek. Nieco lepiej zaczęło to wyglądać po nowym roku. Od tamtej pory trafił do siatki sześć razy. - Początek był ciężki, a kiedy dochodziłem do formy, wypadłem na miesiąc z powodu kontuzji - tłumaczył gorszą postawę w pierwszej połowie sezonu. - Od nowego roku coraz lepiej czuję się fizycznie. Ale nie wygrywamy meczów różnicą kilku goli, spotkania z Alaves (3:1) i Betisem (4:2) były wyjątkiem. Widziałem statystyki, z których wynika, że tworzymy najwięcej sytuacji w LaLidze - ja na boisku tego nie widzę. Takie statystyki trochę zakłamują rzeczywistość - dodał.

Lewandowski odniósł się do decyzji Xaviego. "Rozumiem go"

Lewandowski był też pytany, jak gra się ze świadomością, że po sezonie z klubem rozstanie się dotychczasowy trener. Xavi ogłosił tę decyzję pod koniec stycznia. - Nie jest to łatwe (...) Nie myślę, co będzie, kto przyjdzie. Jeszcze trochę meczów do rozegrania zostało. Xavi jest stąd, to postać pomnikowa, legenda klubu. Zaskoczył nas swoją decyzją, ale wytłumaczył, dlaczego tak postąpił. Musieliśmy zaakceptować i zrozumieć, choć wiemy, kim Xavi był i zawsze będzie dla Barcelony. Rozumiem go jako osobę - powiedział.

FC Barcelonie poza grą w hiszpańskiej LaLiga pozostaje jeszcze walka w Lidze Mistrzów. W przyszłą środę zespół Polaka uda się na mecz 1/8 finału z Napoli (21 lutego, godz. 21:00). Wcześniej w sobotę czeka go wyjazdowe starcie z Celtą Vigo (17 lutego, godz. 18:30).