Real Madryt to bezsprzecznie jeden z największych klubów piłkarskich w historii futbolu. Lista ich osiągnięć jest długa i imponująca. 35 razy sięgali po mistrzostwo Hiszpanii, 14-krotnie wygrywali Ligę Mistrzów - w obu tych klasyfikacjach są na pierwszym miejscu. W 2000 roku FIFA przyznała im tytuł najlepszego klubu piłkarskiego XX wieku. W środę do bogatej historii klubu wszedł kolejny rekord... bardziej cyfrowy.

Nie od dziś wiadomo, jak ważnym elementem w komunikacji klubów sportowych są social media. Rozwój Internetu i globalizacja sprawiły, że kibice mogą być blisko swoich idoli. Obserwować ich treningi, aktywności poza meczowe i dowiadywać się o różnych aktualnościach z klubu, który oddalony jest od nich o kilkaset lub nawet kilka tysięcy kilometrów.

Facebook, Instagram, a także X to platformy, na których kluby sportowe są śledzone najchętniej. I to właśnie rekord tego ostatniego portalu pobił Real Madryt. "Jesteśmy pierwszym sportowym klubem, który osiągnął 50 milionów obserwujących na pojedynczym koncie na X" - napisało konto @realmadrid. To oficjalna, hiszpańska wersja konta madryckiego zespołu.

Warto dodać, że Real Madryt posiada kilka innych kont, w których komunikuje się z kibicami w innych językach. Liczby obserwujących robią wrażenie:

@realmadriden - konto w języku angielskim (17,4 miliona obserwujących)

@realmadridarab - konto w języku arabskim (11,8)

@realmadridfra - konto w języku francuskim - (4,2)

@realmadridjapan - konto w języku japońskim - (437,3 tysiąca obserwujących)

@realmadridpt - konto w języku portugalskim - (191,3 tys.)

Co ciekawe angielską wersję konta Realu obserwuje tyle ludzi co... główne konto Manchesteru City.

Jak na tle Realu Madryt wypadają poszczególne kluby sportowe? Po piętach "Królewskim" depcze piłkarska FC Barcelona, którą na X obserwuje 48,5 miliona użytkowników. W Anglii liderem jest Manchester United z liczbą 37,6 mln. 20-krotni mistrzowie Anglii dopełniają podium. Zaglądając do NBA uwagę przykuwa z kolei Los Angeles Lakers - 12 milionów. Te statystyki pokazują, że Real Madryt jest aktualnie światowym hegemonem jeśli chodzi o rozpoznawalność i popularność.