Fatalne wieści ws. Lewandowskiego. Problemy w szatni. "Nie dogadują się"

W ostatnich dniach wydaje się, że Robert Lewandowski stopniowo wraca do formy w barwach Barcelony. O tym świadczy m.in. fakt, że Polak strzelił trzy gole w ostatnich pięciu meczach. Przez tygodnie, a nawet miesiące napastnik Barcelony był mocno krytykowany przez hiszpańskie media. "Nowy rok, nowy ja. Wydaje się, że to motto, które Robert Lewandowski przyjął w 2024 roku. Były zawodnik Bayernu wydaje się wracać na właściwe tory" - mogliśmy przeczytać po meczu Barcelony z Granadą (3:3), w którym jedną z bramek zdobył właśnie Lewandowski. Mimo to wciąż pojawiają się doniesienia o możliwym rozstaniu.

Lewandowski na specjalnej liście. Może zostać sprzedany przy dobrej ofercie

Hiszpański dziennikarz Jota Jordi przekazał w programie "El Chiringuito de Jugones" nowe wieści ws. przyszłości Lewandowskiego. Zgodnie z jego informacjami, napastnik Barcelony już znalazł się na liście zawodników, którzy mogą zostać sprzedani latem przy otrzymaniu dobrej oferty. Ta lista miała zostać przygotowana przez Deco, czyli dyrektora sportowego Barcelony. - W szatni są piłkarze, którzy nie dogadują się z Lewandowskim. Polak jest na liście piłkarzy do potencjalnego odejścia - przekazuje Jordi we wspomnianym programie. Kto jeszcze znajduje się na liście do odejścia?

W "El Chiringuito" wskazują, że poza Lewandowskim Barcelona może sprzedać przy dobrej ofercie Ansu Fatiego i Ronalda Araujo. Fati przebywa na wypożyczeniu w Brighton, gdzie strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę w 19 meczach. Ze względu na problemy zdrowotne opuścił już czternaście spotkań. Jeszcze przed wypożyczeniem hiszpańskie media informowały, że Aston Villa i Tottenham oferowały 50 mln euro za Fatiego. W kontekście Araujo trwają rozmowy o nowym kontrakcie z Barceloną, ale jeśli defensor nie otrzyma podwyżki, to może wkrótce zostać wytransferowany.

Kontrakty Araujo i Lewandowskiego z Barceloną wygasają w czerwcu 2026 roku, natomiast umowa Fatiego jest ważna o rok dłużej. Warto przypomnieć, że Lewandowski przychodził do Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium za 45 mln euro plus 5 mln w ramach bonusów. W przypadku sprzedaży latem tego roku kwota uzyskana przez Barcelonę może być dużo mniejsza.

Lewandowski zagrał w 32 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił piętnaście goli i zanotował sześć asyst. Mimo znacznie gorszych liczb Polak jest najlepszym strzelcem Barcelony w tym sezonie.