Dobre wieści dla Barcelony. Manchester City rezygnuje z zawodnika

Manchester City nie liczy już na Joao Cancelo - informuje dziennik "Mundo Deportivo". To oznacza, że wypożyczony do FC Barcelony portugalski obrońca będzie latem do wzięcia, z czego mogą skorzystać mistrzowie Hiszpanii. Barcelona bardzo chciałaby zatrzymać Cancelo na dłużej.

