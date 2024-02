Zrobił to! Barcelona ogłasza ws. Lewandowskiego

FC Barcelona nie będzie miło wspominać niedzielnego spotkania z Granadą. Remis przed własną publicznością z przedostatnią drużyną tabeli wywołał olbrzymie poruszenie. Hiszpańska prasa nie zostawiła na Katalończykach suchej nitki. Uniknąć jeszcze większej kompromitacji pomógł wówczas Robert Lewandowski. Po pięknej akcji i fantastycznym zgraniu Guendogana trafił na 2:2. Okazuje się, że bramka ta miała wyjątkowe znaczenie.

Lewandowski przebije byłe gwiazdy FC Barcelony. Najpierw Villa, potem Henry

Jak poinformował klub na swojej stronie internetowej, Granada jest już 19. drużyną w La Liga, przeciwko której Lewandowski trafiał do siatki lub notował asystę. Oznacza to, że tylko w meczach z trzema drużynami w tych rozgrywkach, nie zdołał poprawić swoich statystyk. To jednak nie wszystko.

Gol z Granadą był dla Lewandowskiego już 48. w oficjalnych spotkaniach w koszulce FC Barcelony. Tyle samo miał ich na koncie słynny David Villa, który na Camp Nou spędził lata 2010-13, zdobywając w tym czasie mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii, a także Ligę Mistrzów. Hiszpanowi do osiągnięcia takiego wyniku potrzebnych było jednak 120 meczów. Polak zrobił to w zaledwie 78.

Lewandowski raczej na tym nie poprzestanie. Wystarczy, że jeszcze raz trafi do siatki, a dogoni kolejną klubową legendę. 49 goli dla aktualnych mistrzów Hiszpanii strzelił bowiem Thierry Henry. Dokonał tego w 121 meczach. Jeśli Polak strzeli dwa razy, dobije zaś do magicznej granicy 50. bramek dla FC Barcelony. Już wiadomo, że nie pobije klubowego rekordu i nie zrobi tego najszybciej w historii. Takim osiągnięciem mogą pochwalić się Samuel Eto'o i Luis Suarez, którzy 50 bramek zdobyli w zaledwie 68 meczach. Lewandowski może być jednak na podium, bo trzeci w tej klasyfikacji Ronaldinho potrzebował do tego aż 108 spotkań.