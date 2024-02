Sensacyjny kandydat na trenera Barcelony. Kibice kazali mu się wynosić

FC Barcelona zawodzi w tym sezonie. Nie dość, że nie obroniła Superpucharu Hiszpanii, to już w ćwierćfinale odpadła z Pucharu Króla. Poniżej oczekiwań spisuje się również w La Liga, gdzie zajmuje trzecie miejsce ze stratą aż 10 punktów do lidera, Realu Madryt. Pewne jest, że Katalończycy nie zrealizują założonych przed sezonem celów, co poniekąd skłoniło Xaviego Hernandeza do podjęcia radykalnego kroku - pod koniec czerwca 2024 roku opuści Barcelonę.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kulesza o wódce w PZPN: To nie jest prawda! Ja mam na to dowody

"Sport" ujawnia. Thomas Tuchel kandydatem na trenera Barcelony

W mediach momentalnie wystartowała giełda nazwisk na nowego szkoleniowca mistrzów Hiszpanii. Pojawiło się kilku poważnych kandydatów, jak Hansi Flick, Xabi Alonso czy Mikel Arteta. Teraz kataloński "Sport" podał dane kolejnego potencjalnego trenera.

Mowa o Thomasie Tuchelu. Jak przyznają dziennikarze, jeszcze niedawno jego kandydatury nie brano pod uwagę, ale teraz doszło do zwrotu w sprawie. Priorytetem dla Joana Laporty pozostaje Juergen Klopp, tyle tylko, że Niemiec chce zrobić sobie roczną przerwę od rywalizacji. Choć Barcelona nie zamierza odpuszczać i chce usiąść z nim do rozmów, to ma na oku także Tuchela.

Dodatkowo pozycja szkoleniowca w Bayernie Monachium jest dość niepewna. Zespół regularnie zawodzi, przede wszystkim z Bundeslidze, gdzie traci już pięć punktów do Bayeru Leverkusen. Co więcej, ostatnio to właśnie ta drużyna rozbiła Bawarczyków aż 0:3, po czym na Tuchela i piłkarzy spadła fala krytyki. Kibice wprost kazali nawet Tuchelowi "wynosić się". I mimo że władze klubu zapewniają, że nie zamierzają zmieniać trenera, to nastroje w ekipie mistrza Niemiec są fatalne. Z tego skorzystać może właśnie Barcelona.

"Tuchela zawsze kusiła opcja podjęcia pracy w lidze hiszpańskiej. Jeśli Barcelona zrobi wszystko, co w jej mocy, by go przekonać, a także zaoferuje mu projekt na najwyższym poziomie, wówczas szkoleniowiec z pewnością to doceni" - czytamy.

Tuchel "zadarł" z Lewandowskim, ale jest jego fanem

Nie wiadomo, jak na potencjalny ruch zareagują piłkarze Barcelony. Mowa m.in. o Robercie Lewandowskim. W ostatnim czasie Tuchel zabierał głos w jego sprawie w kontekście rekordu goli w jednym sezonie Bundesligi. Niebezpiecznie do pobicia wyczynu Polaka zbliża się Harry Kane i zdaniem niemieckiego szkoleniowca, ma on na to duże szanse. - Rekord jest w niebezpieczeństwie. Nikt nie mógłby przypuszczać, że kiedykolwiek będzie, ale naprawdę jest w niebezpieczeństwie - mówił.

Gdyby Tuchel faktycznie przejął Barcelonę, byłoby to bardzo ciekawe właśnie z uwagi na Roberta Lewandowskiego. Panowie na przestrzeni lat "mijali się" w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium (Polak odchodził z tych zespołów krótko przed przyjściem Tuchela). Ich współpraca mogłaby być interesująca. Niemiec jest fanem umiejętności "Lewego", co dawał do zrozumienia wiele razy. Można założyć, że Polak byłby kluczową postacią drużyny pod jego rządami.

Jak donoszą dziennikarze, castingi na trenera Barcelony mają zakończyć się najpóźniej na początku marca. Przed następcą Xaviego będzie jednak trudne wyzwanie - musi zbudować drużynę mając bardzo ograniczone możliwości finansowe. "Nowy trener będzie musiał podjąć bardzo skomplikowane decyzje z dużym wyprzedzeniem. Jeśli będzie chciał zatrudnić nowego zawodnika, to wcześniej musi sprzedać innych graczy i to za wysoką kwotę" - podkreśliła redakcja.

Teraz przed Barceloną mecz z Celtą Vigo. Zaplanowano go na sobotę 17 lutego na godzinę 18:30.