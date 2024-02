Wielka zmiana u Roberta Lewandowskiego. Ogłosili to. "Ogromne korzyści"

Choć Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach był krytykowany przez kibiców i dziennikarzy, to jego występy napawają lekkim optymizmem. Wydaje się, że jego powrót do formy jest coraz bliżej. Dwa ostatnie mecze ligowe zakończył ze zdobytą bramką na koncie. Hiszpanie zwracają uwagę na jeden szczegół, który ich zdaniem przyczynił się do poprawy formy strzeleckiej kapitana reprezentacji Polski.

