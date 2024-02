Rewolucyjny plan Barcelony legł w gruzach. Laporta wpadł w furię

FC Barcelona coraz bardziej oddala się od obrony tytułu mistrza Hiszpanii. W niedzielę zespół Roberta Lewandowskiego sensacyjnie zremisował na własnym stadionie z przedostatnia w tabeli Granadą 3:3. Nie pomógł mu nawet gol kapitana reprezentacji Polski. Tym samym strata do prowadzącego Realu Madryt wzrosła do 10 punktów. Trudno się dziwić, że wokół klubu panuje wręcz wściekłość.

Laporta wpadł w furię po remisie FC Barcelony. Aż poleciały kanapki

Złe emocje udzieliły się po spotkaniu także prezydentowi FC Barcelony, Joanowi Laporcie. Jak doniosło Radio Catalunya, w trakcie poczęstunku miał on w przypływie złości wyrzucić w powietrze tacę z kanapkami. Z kolei dziennik "Sport" ujawnił właśnie, że Laporta może być zły z jeszcze jednego powodu.

Już wiadomo, że wraz z końcem sezonu z zespołem pożegna się dotychczasowy szkoleniowiec Xavi Hernandez. Były pomocnik Katalończyków decyzję ogłosił pod koniec stycznia. FC Barcelona szuka zatem nowego szkoleniowca, a na liście kandydatów pojawiają się kolejne nazwiska. Z relacji "Sportu" wynika, że kilka dni temu Laporta odwiedził hiszpańską wyspę Majorkę. Podejrzewano więc, że mógł się tam spotkać z Juergenem Kloppem lub Hansim Flickiem - potencjalnymi następcami Xaviego. Okazuje się, że szef katalońskiego klubu miał wręcz rewolucyjne plany.

Laporta udał się na Majorkę. Miał ambitny plan. Bolesna odmowa

Laporta chciał wymienić nie tylko trenera, ale i dyrektora sportowego. Od tego sezonu funkcję tę pełni Portugalczyk Deco. A miałby go zastąpić... Mateu Alemany - ten sam, który pożegnał się z klubem we wrześniu zeszłego roku. Laporta dobrze oceniał tamtą współpracę, więc spotkał się z nim, by złożyć ofertę powrotu. Alemany miał jednak odmówić.

Alemany, który dokonywał istnych cudów na rynku transferowym i sprowadził m.in. Roberta Lewandowskiego, początkowo przymierzany był do pracy w Aston Villi, ale ostatecznie pozostał na bezrobociu. Działaczem zainteresowało się Atletico Madryt, ale również obie strony nie doszły do porozumienia. Później Alemany chciał ubiegać się o funkcję prezesa hiszpańskiej federacji piłkarskiej. Zdobył nawet poparcie federacji Balearów, ale również i te plany spełzły na niczym.