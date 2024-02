Tak Robert Lewandowski trafił dla Barcelony! Ale radość nie trwała długo [WIDEO]

Robert Lewandowski potwierdza świetną formę. Mimo że pod koniec pierwszej połowy meczu z Granadą nie wykorzystał kapitalnej sytuacji, to w 63. minucie wreszcie trafił do bramki i po trzech minutach od trafienia rywali doprowadził do wyrównania. - Błyskawiczna odpowiedź FC Barcelony. Tak powinny reagować dobre, jakościowe zespoły - relacjonowali komentatorzy Canal+ Sport. Radość piłkarzy Xaviego nie trwała jednak długo.

screen Canal+ Sport