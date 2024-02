Dramat Barcelony! Tak wygląda tabela La Liga [TABELA]

Przez ostatnie miesiące FC Barcelona straciła zdecydowanie zbyt dużo punktów w rozgrywkach La Liga. Sezon rozpoczęła do remisu z Getafe (0:0), a następnie remisowała również z Mallorcą (2:2), Granadą (2:2), Vallecano (1:1) oraz Valencią (1:1). Dodatkowo zaliczyła też trzy porażki: z Realem Madryt (1:2), Gironą (2:4) oraz Villarrealem (3:5). Po tej ostatniej trener Xavi zakomunikował, że po sezonie żegna się z zespołem.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra ochrona! Kuriozalne obrazki sprzed Stadionu Śląskiego

Ogromna wpadka FC Barcelony. Zremisowała z przedostatnią w tabeli Granadą

Przed rozpoczęciem niedzielnego starcia piłkarze Xaviego tracili 11 punktów do liderującego Realu Madryt i sześć do drugiej Girony. Mieli za to dwa punkty przewagi nad czwartym Atletico, które sensacyjnie przegrało w niedzielę z Sevillą 0:1.

Bardzo szybko chcieli zatem objąć prowadzenie w meczu z Granadą. I udało się, ponieważ już w 14. minucie do bramki rywala trafił Lamine Yamal. I choć wydawało się, że pójdą za ciosem, to jednak uspokoili grę. Pod koniec pierwszej połowy doskonałą sytuację do zdobycia bramki miał Robert Lewandowski, ale jego strzał z linii wybił jeden z obrońców. Rywale wyprowadzili wówczas błyskawiczny kontratak, po którym w 43. minucie Ricard Sanchez doprowadził do remisu.

Od samego początku drugiej odsłony FC Barcelona ruszyła do ofensywy, ale to w 60. minucie po błędzie Cubarsiego Granada objęła prowadzenie. Trzy minuty później do wyrównania doprowadził za to Robert Lewandowski po kapitalnym uderzeniu zza pola karnego. I choć wydawało się, że FC Barcelona ruszy wówczas na rywali, to od 66. minuty znów musiała gonić wynik. Finalnie po golu Lamine Yamala doprowadziła do remisu 3:3 i takim rezultatem zakończyło się to starcie.

Coraz większa strata do Realu Madryt. Tak wygląda tabela La Liga po wpadce FC Barcelony

Po niedzielnym remisie FC Barcelona wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 51 punktów. Udało się zatem odrobić tylko punkt do liderującego Realu Madryt i teraz jego przewaga wynosi 10 pkt. Drugie miejsce w tabeli utrzymuje Girona, która ma pięć pkt zaliczki nad mistrzami Hiszpanii. Na czwartej lokacie jest za to Atletico, mające 48 pkt.

Skrócona tabela La Liga po meczu FC Barcelona - Granada:

1. Real Madryt - 24 (mecze), bramki: 52:15, 61 pkt

2. Girona - 24, bramki: 52:29, 56 pkt

3. FC Barcelona - 24, bramki: 48:31, 51 pkt

4. Atletico Madryt - 24, bramki: 45:26, 48 pkt

5. Athletic Bilbao - 24, bramki: 42:21, 45 pkt

6. Real Betis - 24, bramki: 28:25, 38 pkt

7. Real Sociedad - 24, bramki: 32:22, 37 pkt

...

19. Granada - 24, bramki: 24:46, 13 pkt.

Najbliższe spotkanie FC Barcelony odbędzie się w sobotę 17 lutego, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Początek o godz. 18:30.