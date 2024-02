Lewandowski wskazał najlepszych przyjaciół w szatni Barcelony. Dwa nazwiska

Ten sezon jest już dużo gorszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Po 31 meczach we wszystkich rozgrywkach Polak ma czternaście goli i sześć asyst. - Jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2023, to był moment, gdy czułem się słabej psychicznie i fizycznie. W tamtym roku wszystkie rzeczy złe, negatywne złożyły się w całość. Wszystko się skumulowało. Ja też popełniłem błędy - opowiadał Lewandowski w wywiadzie dla "Foot Trucka", odnosząc się do swojej słabszej dyspozycji.

W trakcie wywiadu dla katalońskiego "Sportu" Lewandowski wziął udział w formacie "szybkie pytania". Polak postanowił zdradzić, jak wyglądają jego relacje z niektórymi piłkarzami. Na pytanie o "najlepszego przyjaciela w szatni" Lewandowski wskazał Marc-Andre ter Stegena oraz Ilkaya Guendogana. Reprezentant Polski miał okazję grać z Guendoganem w Borussii Dortmund w latach 2011-2014. Wówczas udało im się wygrać mistrzostwo Niemiec, a także krajowy Puchar i Superpuchar. W sezonie 12/13 wspólnie dotarli z BVB do finału Ligi Mistrzów, przegranego 1:2 z Bayernem Monachium.

W przypadku relacji Lewandowskiego z ter Stegenem można było zauważyć niemal od razu po transferze Polaka, że obaj zawodnicy znaleźli wspólny język. - Lepiej mieć takiego zawodnika w swojej drużynie. Daje nam bardzo dużo. Zwłaszcza w momentach, kiedy przeciwnik wywiera na nas presję. Jego obecność na boisku jest oczywiście bardzo widoczna także, kiedy atakujemy. Bardzo nam pomaga i tworzy dużo miejsca dla innych zawodników. Robert jest także fenomenalny pod bramką rywala - tak ter Stegen wypowiadał się o Lewandowskim w wywiadzie dla ESPN w 2022 roku.

A jakich odpowiedzi udzielił Lewandowski na inne pytania zadane przez dziennikarza "Sportu"? Polak wskazał Gaviego jako piłkarza, który go najbardziej zaskoczył. Za najlepiej ubierającego się gracza uznał Julesa Kounde, a najgorzej ubranego - Frenkiego de Jonga. - Jakie jest moje marzenie? Zawsze jest to zdobywanie z Barceloną tytułów. W tym sezonie mamy jeszcze dwie szanse na to - przyznał Lewandowski, mając tutaj na myśli ligę hiszpańską, a także Ligę Mistrzów.

W kolejnym ligowym spotkaniu Barcelona zagra u siebie z Granadą. Ten mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 21:00. W tym momencie Barcelona zajmuje trzecie miejsce w Primera Division z 50 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelona - Granada będzie dostępna w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.