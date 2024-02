Skończyła się zabawa. Sąd zdecydował ws. Barcelony. Są pod ścianą

Problemy FC Barcelony wydają się nie mieć końca. W piątek hiszpańskie media poinformowały, że Sąd Krajowy zobowiązał klub do zapłaty niespełna 23 mln euro podatku dochodowego, który pochodził z płatności na rzecz agentów piłkarzy w latach 2012-2015. Uznano bowiem, że doszło do nieprawidłowości i w rzeczywistości pieniądze zamiast do menedżerów, trafiały do zawodników. To potężny cios dla klubu Roberta Lewandowskiego, który ma notoryczne problemy finansowe.

