Ancelotti wprost o sensacyjnej decyzji gwiazdy piłki "Pokaże jaja, jeśli to zrobi"

Po zakończeniu sezonu aż siedmiu zawodników może opuścić Real Madryt z powodu wygasających kontraktów. 30 czerwca wygasną kontrakty m.in. Lucasa Vazqueza, Nacho Fernandeza, Luki Modricia oraz Toniego Kroosa. Przede wszystkim strata dwóch ostatnich zawodników, którzy są legendami klubu, może być bolesna dla kibiców i trenera Ancelottiego. Niewykluczone jest również, że Niemiec postanowi kompletnie odejść od piłki.

Carlo Ancelotti wyraża podziw dla legendy Realu Madryt. Zaskakujące głosy o emeryturze

O ewentualnym przejściu Kroosa na emeryturę informowały hiszpańskie i niemieckie media, a sam zawodnik w przeszłości przekonywał, że chce skończyć karierę jako piłkarz Realu. Jeśli faktycznie nie przedłuży umowy, to ten plan może ziścić się już 30 czerwca.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze zapytali Carlo Ancelottiego, co ten czuje, gdy słyszy stwierdzenie, że Niemiec zakończy karierę za cztery miesiące - Jeśli to zrobi, to pokaże jaja i charakter - odpowiedział Włoch i na tym zakończył spekulacje. Wcześniej mówił jeszcze, że decyzję o ewentualnym przedłużeniu umowy z pomocnikiem klub podejmie "we właściwym czasie i w najlepszy sposób".

Gdyby Kroos faktycznie podjął sensacyjną decyzję, to karierę zakończyłby w wieku 34 lat, czyli w dość wczesnym dla piłkarza wieku. Niemiec ostatnie 10 lat spędził w Realu Madryt, z którym cztery razy wygrał Ligę Mistrzów i trzy razy mistrzostwo Hiszpanii. Ponadto środkowy pomocnik z reprezentacją Niemiec wygrał mistrzostwo Świata w 2014 roku.

Kolejny mecz Real Madryt rozegra w sobotę 10 lutego, a rywalami piłkarzy Carlo Ancelottiego będą wiceliderzy LaLiga z Girony. Starcie zaplanowano na godzinę 18:30.