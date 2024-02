Kapitalne wieści dla Barcelony. Tylko na to czekali

FC Barcelona w ostatnich sezonach niejednokrotnie musiała mierzyć się z plagą kontuzji w zespole Xaviego Hernandeza. Nie inaczej było także i tym razem, gdy liczba nieobecnych zawodników w ostatnich tygodniach z powodów zdrowotnych potrafiła dochodzić do dziewięciu, co kosztowało m.in. przegrany Superpuchar z Realem Madryt (1:4), odpadnięcie z Pucharu Hiszpanii po meczu z Athletikiem Bilbao (2:4 po dogrywce), czy też stratę wielu cennych ligowych punktów i dystansu do prowadzącego w La Liga Realu Madryt.

Świetne wieści dla Barcelony. Xavi odzyskał kolejnych dwóch ważnych piłkarzy. Brak jednego z nich był bardzo kosztowny

Jednak w ostatnich kilku dniach trener Xavi Hernandez dostaje kolejne dobre informacje. W czwartek normalnie z drużyną trenowali bowiem nieobecni od dłuższego czasu brazylijski skrzydłowy Raphinha oraz niemiecki bramkarz Marc-Andre Ter Stegen.

Pauza Raphinhi w ten sposób prawdopodobnie wyniesie równy miesiąc, ponieważ brazylijski skrzydłowy doznał urazu mięśniowego 11 stycznia, w meczu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii z Osasuną Pampeluna (2:0). Przez ten czas opuścił siedem spotkań Barcelony - cztery mecze ligowe, dwa Pucharu Króla oraz oczywiście finał Superpucharu, w którym Barca przegrała boleśnie z Realem Madryt 1:4.

Gdyby jednak nie przerwa w grze Brazylijczyka, być może nie doszłoby do eksplozji formy 16-letniego Lamine'a Yamala, który w ostatnich tygodniach wziął na własne barki dużą część odpowiedzialności za grę ofensywną mistrzów Hiszpanii.

Zdecydowanie gorzej wyszła FC Barcelonie pauza Marca-Andre Ter Stegena. Niemiecki golkiper swój ostatni mecz rozegrał 12 listopada z Alaves (2:1). Później, po listopadowej przerwie na kadrę, musiał przejść operację, która wykluczyła go z gry na trzy miesiące, co oznaczało opuszczenie aż siedemnastu meczów o stawkę.

Jego zastępca, Inaki Pena, rozpoczął w dobrym stylu w meczach przeciwko FC Porto (2:1) i Atletico Madryt (1:0), ale potem z tygodnia na tydzień było tylko gorzej i jego niepewna postawa w bramce, z grą na przedpolu w szczególności, kosztowała zespół Xaviego Hernandeza wiele straconych bramek. Zresztą, Pena był liderem niejednej niechlubnej klasyfikacji dotyczącej bramkarzy w La Liga, jak choćby procent obronionych strzałów.

Kto wie, być może gdyby nie uraz Marca-Andre Ter Stegena, to FC Barcelona do dziś byłaby w grze o chociaż jedno z trofeów. W lidze obecnie traci osiem punktów do prowadzącego Realu Madryt.

To nie jedyna dobra wiadomość dla Xaviego Hernandeza. Do gry po znacznie krótszej przerwie będzie dostępny także Sergi Roberto, pomimo zejścia z urazem w ostatnim meczu z Alaves (3:1) z zespołem normalnie trenuje Ilkay Guendogan, a i wiele wskazuje na to, że zdolny do gry będzie także portugalski obrońca Joao Cancelo, który także ostatnie spotkanie zakończył już w przerwie z dolegliwościami zdrowotnymi.

To oznaczałoby, że w meczu z Granadą z powodu kontuzji zabrakłoby Barcelonie tylko czterech piłkarzy - Gaviego, Alejandro Balde, Ferrana Torresa i Joao Felixa. Piątym nieobecnym może też zostać Vitor Roque, jeśli w piątek Komitet Apelacyjny RFEF (hiszpańskiej federacji) nie anuluje jego drugiej żółtej kartki z ostatniego spotkania w Vitorii.

Mecz 24. kolejki La Liga FC Barcelona - Granada odbędzie się w niedzielę 11 lutego o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.