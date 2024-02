Słynny trener zaoferowany Barcelonie. Kiedyś sam chciał Lewandowskiego

Xavi po zakończeniu sezonu odejdzie z FC Barcelony, a w hiszpańskich mediach co chwila pojawiają się nazwiska jego potencjalnych zastępców. Wśród nich znajdują się m.in. Hansi Flick, czy Sergio Conceicao, a teraz dołączył do nich kolejny znany szkoleniowiec. Zdaniem katalońskiego "Sportu" trener został zaoferowany Barcelonie. W przeszłości chciał on pracować z Robertem Lewandowskim.

3 Fot. REUTERS/Vincent West Otwórz galerię Na Gazeta.pl