Mbappe w jednym zespole z Lewandowskim? Jest odpowiedź na sensacyjny scenariusz

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe trwa już od kilku miesięcy, ale wydaje się, że w najbliższych tygodniach dobiegnie końca. Niemal pewne jest, że Francuz nie przedłuży umowy z Paris Saint-Germain, a zamiast tego dołączy za darmo do Realu Madryt. Dziennikarze informowali nawet o szalonych warunkach, jakie 25-latek postawił potencjalnemu pracodawcy. Dość powiedzieć, że chce być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w Europie. To sprawia, że wiele drużyn marzy o zakontraktowaniu Mbappe, ale tylko nielicznych na to stać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Do dnia kobiet Lech Poznań może mieć po sezonie". Terminarz to kosmos

FC Barcelona mówi stanowcze "nie" dla Kyliana Mbappe. Drzwi dla Francuza zamknięte

Jedną z ekip, która nie ma pieniędzy na zatrudnienie Francuza, jest FC Barcelona. Okazuje się jednak, że klub nawet nie zamierza szukać funduszy na ściągnięcie gwiazdy. Media zasugerowały, że mistrzowie Hiszpanii mogą latem próbować przebudować skład, sprzedać kilku zawodników, w tym Ronalda Araujo i Frenkiego de Jonga, by ściągnąć właśnie Mbappe.

Takim plotkom zaprzeczył jednak sam Deco. Dyrektor sportowy Barcelony wprost stwierdził, że takie posunięcie nie miałoby sensu. Jego zdaniem nie wzmocniłoby składu, a jedynie go osłabiło. - Sprzedać de Jonga i Araujo, by podpisać kontrakt z Mbappe? Nie wiem, dokąd uda się Francuz, ale nie sprzedałbym ani Frenkiego, ani Ronalda. W końcu chcemy poprawić skład, a nie go pogorszyć - podkreślił Deco w rozmowie z "Jijantes"..

Mbappe nie może zawieść Realu. Trzeciej szansy może już nie być

Tym samym niemal pewne jest, że w najbliższym czasie Mbappe nie trafi do Barcelony, a będzie grał przeciwko niej w barwach odwiecznego rywala. O tym, czy finalnie dojdzie do transakcji, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Już kilka lat temu sytuacja wyglądała podobnie - Francuz był bliski dołączenia do Realu, ale finalnie przedłużył kontrakt z PSG. Jeśli teraz postąpiłby tak samo, to najprawdopodobniej drzwi do madryckiej ekipy zostałyby zamknięte na dobre.

Mbappe radzi sobie znakomicie w tym sezonie. Wystąpił już w 29 meczach, zdobywając aż 30 bramek i siedem asyst. Szansę na powiększenie dorobku strzeleckiego będzie miał już w sobotę 10 lutego, kiedy to PSG zmierzy się z LOSC Lille.