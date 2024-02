Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Lewandowski będzie zadowolony, gdy zjawi się niejeden znajomy

Xavi Hernandez ogłosił, że po zakończeniu sezonu 2023/24 odejdzie z FC Barcelony i od razu uruchomił lawinę spekulacji. Hiszpańska prasa zadaje sobie pytanie, kto będzie następcą legendy katalońskiego klubu, a wśród kandydatów wskazywany jest m.in. Hansi Flick. W ostatnim czasie o Niemcu pisze się coraz więcej i znacznie bardziej konkretnie.

Hansi Flick nowym trenerem FC Barcelony? Hiszpanie już kompletują mu sztab szkoleniowy

Nie tak dawno Fabrizio Romano informował, że nie tylko Barcelona jest zainteresowana Flickiem, ale szkoleniowiec sam ma być chętny na nowe wyzwanie w Hiszpanii. Obie strony mają się więc ku sobie.

"Pojawiły się doniesienia, że były menedżer Bayernu Monachium i reprezentacji jest preferowanym kandydatem Joana Laporty na miejsce Xaviego. To bardzo wczesny etap w Barcelonie, minie trochę czasu, zanim wybiorą ulubionych kandydatów, rozpoczną rozmowy kwalifikacyjne i nie tylko. Flick chciałby pracować w Barcelonie, to pewne; ale na razie nie ma nic więcej, żadnych decyzji, żadnych postępów" - donosił włoski specjalista od transferów.

Teraz wtórują mu hiszpańscy dziennikarze. Sergio A. Gonzalez poinformował, że w przypadku dołączenia do Barcelony Flick ma już kilku kandydatów do swojego sztabu szkoleniowego. Jednym z nich ma być Holger Broich, czyli obecny trener przygotowania fizycznego w Bayernie Monachium, którego treningi mają być rygorystyczne.

Gdyby Flick dołączył do Barcelony, to Broich niemal na pewno zostanie jego współpracownikiem. Potwierdzać ma to fakt, że kontrakt trenera od przygotowania fizycznego z Bayernem wygasa w czerwcu 2024 roku i mógłby on bez problemów zmienić pracodawcę.

Ewentualne dołączenie tego duetu mogłoby być świetną informacją dla Roberta Lewandowskiego. Z Broichem Polak pracował od swoich początków w Monachium, a z Flickiem oczywiście wygrał m.in. Ligę Mistrzów w sezonie 2019/20.

Na razie z ogłaszaniem Hansiego Flicka nowym trenerem Barcelony trzeba się wstrzymać. Władze Barcelony mają ponad cztery miesiące na decyzję. Wśród kandydatów media wskazują jeszcze m.in. Sergio Conceicao, Rafę Marqueza czy nawet Antonio Conte.