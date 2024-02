Media: Gigant rusza po gwiazdę Barcelony. Wielka kasa

FC Barcelona nie przeżywa ostatnio dobrego okresu. Mimo że wygrała dwa ostatnie mecze ligowe, ma niewielkie szanse na sięgnięcie po mistrzostwo. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli i do liderującego Realu Madryt traci osiem punktów. Ponadto odpadła już także z Pucharu Króla, a w finale Superpucharu Hiszpanii wysoko przegrała 1:4 z Realem Madryt. W efekcie Xavi przekazał, że po sezonie odejdzie z klubu.

Ronald Araujo może opuścić FC Barcelonę. Bayern Monachium wyraża zainteresowanie

Okazuje się, że ekipę z Katalonii może opuścić także ważny zawodnik. Jak informuje "Sport" niepewny przyszłości w Barcelonie jest Ronald Araujo. Dziennikarze podają, że obrońcą interesuje się Bayern Monachium. Niemcy rozważali już pozyskanie Urugwajczyka zimą, ale finalnie nie doszło to do skutku. Nie zamierzają się jednak poddawać i planują ściągnąć go podczas letniego okienka transferowego. FC Barcelona ma za niego oczekiwać około 100 milionów euro.

Sam Araujo jest szczęśliwy w FC Barcelonie i chciałby pozostać w klubie, ale zarabia najmniej ze wszystkich obrońców i może skusić się na przejście do Monachium. "Nadszedł czas, aby poczuł się docenionym" - czytamy w tekście. Hiszpanie przypominają również o negocjacjach w sprawie nowego kontraktu Urugwajczyka. Obecna umowa wygasa dopiero w 2026 roku, ale dyrektor sportowy Deco zamierza wykonać kroki w celu jej przedłużenia. Araujo chciałby jednak otrzymać podwyżkę, a jeśli jej nie dostanie, o końcowe porozumienie będzie zdecydowanie trudniej.

"Sport" dodaje również, że Bayern może przekonać Araujo lepszym projektem z myślą o wygraniu Ligi Mistrzów i utrzymaniu hegemonii w Bundeslidze przez wiele lat. Ponadto może mu zagwarantować dwukrotnie większe pieniądze. Wielkim zwolennikiem tego transferu ma być Thomas Tuchel.

Ronald Araujo jest piłkarzem FC Barcelony od 2018 roku. W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem w ekipie Xaviego. Do tej pory rozegrał 25 meczów, w których strzelił jednego gola.